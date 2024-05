A confecção de tapetes começa às 6h da quinta-feira, 30 - Foto: Ilustração

A confecção de tapetes começa às 6h da quinta-feira, 30Foto: Ilustração

Publicado 23/05/2024 16:09 | Atualizado 23/05/2024 16:11

Rio das Ostras - A comunidade católica de Rio das Ostras estará reunida no dia 30 de maio para celebrar Corpus Christi, uma das festas mais importantes da Igreja. As festividades começarão na noite de quarta-feira, 29 de maio, quando a Avenida Amazonas, no Centro da cidade, será fechada para receber a tradicional confecção de tapetes de sal, com a participação ativa de moradores, escolas e grupos locais.

Na manhã da quinta-feira (30), a partir das 6h, quatro toneladas de sal doadas pelas empresas Tiger Rentank do Brasil Equipamentos Industriais Ltda e Duo Arquitetura e Construção, localizadas na Zona Especial de Negócios de Rio das Ostras – ZEN, estarão à disposição da comunidade para a criação dos tapetes coloridos que adornarão a avenida.

As celebrações incluirão a Santa Missa, que será realizada às 15h em frente ao Teatro Municipal Joel Barcellos. Após a missa, uma procissão com o Santíssimo Sacramento percorrerá as ruas decoradas, culminando com a bênção final.

As festividades de Corpus Christi em Rio das Ostras prometem ser um momento de união e devoção, mobilizando a comunidade em torno de uma tradição que une arte e fé.