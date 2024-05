A situação é particularmente crítica na Rua Diniz Roque de Santana, que começa na Avenida dos Bandeirantes - Foto: Douglas Smmithy

A situação é particularmente crítica na Rua Diniz Roque de Santana, que começa na Avenida dos BandeirantesFoto: Douglas Smmithy

Publicado 23/05/2024 11:41 | Atualizado 23/05/2024 11:42

Rio das Ostras - Os problemas no bairro Verdes Mares, em Rio das Ostras, estão longe de serem resolvidos, segundo os moradores que enfrentam diariamente o abandono do poder público municipal. A comunidade lida com a falta de iluminação, segurança, calçamento adequado, esgoto, entre outros transtornos que impactam negativamente o cotidiano.



A situação é particularmente crítica na Rua Diniz Roque de Santana, que começa na Avenida dos Bandeirantes. "Moro aqui há muito tempo e confesso que está desanimador. Este ano é eleitoral e estou sem vontade de cumprir meu papel de cidadão. Ouvimos muita promessa e nada é resolvido. Isso cansa e estressa a gente," desabafa uma moradora.

Outro problema que agrava a situação é a falta de iluminação. "Olha essa luminária quebrada. É um absurdo isso. Já fiz reclamação e até o momento nada. Minha esperança é que agora, com a publicação da matéria, algo seja feito por nós aqui no Verdes Mares. Do jeito que está, não dá pra ficar mais. Sair à noite nessa e em outras ruas no bairro está cada vez mais tenso," lamenta um morador de 67 anos.Além da escuridão, os moradores enfrentam o abandono de carros velhos, lixo espalhado, poeira em dias de sol forte e lama em dias de chuva. O acúmulo de entulhos em boa parte das calçadas, a falta de calçadas, terrenos baldios cheios de mato, fiação exposta e a ausência de segurança compõem o cenário desolador da Rua Diniz Roque de Santana.Sobre os problemas citados na matéria, o jornal O DIA - Projeto Cidades, buscou contato com a Prefeitura de Rio das Ostras, por meio da Secretaria de Manutenção de Infraestrutura Urbana e Obras Públicas, informou que está em execução o contrato de fornecimento e instalação de luminárias e projetores Led, com um cronograma que irá atender todas as localidades.Também está em execução o contrato de implantação de infraestrutura e calçamento da Rua Diniz Roque de Santana, em Verdes Mares.A Secretaria de Meio Ambiente informa que alterou a rotina de limpeza na Rua Diniz Roque de Santana justamente em virtude das obras de execução de rede esgoto, terraplenagem, pavimentação e calçadas de diversas ruas na localidade e áreas próximas, que demandam intensa movimentação de trabalhadores e máquinas no local. Os serviços de coleta de entulhos, capina e roçada serão regularizados conforme as obras forem sendo concluídas.A Secretaria de Segurança Pública informa que será solicitado uma ronda regular para assegurar a proteção e a tranquilidade de todos na localidade. A Coordenação Municipal do Programa de Integração na Segurança – Proeis também irá incluir o local nas suas rondas. Um ofício será enviado ao comandante da 3º CIA, do 32º Batalhão de Polícia Militar, para que seja intensificado o patrulhamento na região.