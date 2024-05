A polícia continua mobilizada e apela por informações que possam levar à captura do acusado - Foto: Ilustração

Publicado 27/05/2024 10:31 | Atualizado 27/05/2024 10:31

Um homem de 20 anos está sendo procurado pela polícia de Rio das Ostras após ser acusado de uma agressão grave contra sua ex-namorada. O suspeito, identificado como Lucas da Silva Oliveira, é alvo de intensas buscas após ter sido acusado de agredir, torturar e colocar a vida da vítima em risco. Uma peculiaridade no caso é que o acusado tem um irmão gêmeo, o que tem levado sua família a se pronunciar para evitar possíveis confusões.



Matheus, irmão de Lucas, ressalta que a família repudia veementemente as ações de Lucas e que não compactua com qualquer forma de violência. Ele expressou preocupação com a possibilidade de que seu irmão gêmeo seja confundido nas ruas da cidade devido à semelhança física entre os dois.



Nas redes sociais, amigos e seguidores têm compartilhado mensagens de alerta e solidariedade à vítima, enfatizando a importância de esclarecer a diferença entre os irmãos para evitar equívocos. Uma usuária destacou. "O Matheus é uma pessoa íntegra, completamente diferente do irmão. É crucial que as pessoas estejam cientes dessa situação para não prejudicá-lo injustamente"



O caso que abalou a comunidade de Rio das Ostras envolve a agressão brutal cometida por Lucas da Silva Oliveira, conhecido como Lucas Cabeça, contra sua ex-namorada. O crime ocorreu no Cidade Beira Mar, após uma discussão entre o casal. Registrado como tentativa de feminicídio, o episódio deixou a vítima gravemente ferida.

Preocupados com represálias amigos fazem alerta: Acusado de agredir e quase matar namorada tem irmão gêmeo, que também mora em Rio das Ostras Foto: Divulgação

Segundo relatos de familiares, Lucas teria espancado e torturado a mulher dentro da residência em que viviam, causando-lhe sérias lesões. A vítima foi socorrida e encontra-se em estado crítico, sob cuidados médicos intensivos. Com múltiplas fraturas e hematomas pelo corpo, seu estado de saúde é considerado extremamente delicado.



A polícia continua mobilizada e apela por informações que possam levar à captura do acusado. Qualquer informação relevante pode ser compartilhada anonimamente através do WhatsApp no número (22) 97402-7118.