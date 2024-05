Presidente do Cepro de Rio das Ostras se reúne com Marina Silva para discutir desafios Socioambientais - Foto: Divulgação

Publicado 27/05/2024 10:38

Rio das Ostras - Representantes do Centro Cultural de Educação Popular de Rio das Ostras (Cepro) se reuniram com a Ministra do Meio Ambiente e Mudança do Clima, Marina Silva, para discutir os desafios socioambientais enfrentados pela cidade. O encontro contou com a participação de Guilhermina Rocha, presidente do Cepro, e Brenda Iolanda, pesquisadora da Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ), cujo estudo de doutorado envolve o Cepro como colaborador.

Durante a conversa, foi ressaltado o papel fundamental do Cepro na região, por meio de projetos que promovem a leitura, a cultura, a educação e a preservação do meio ambiente. Também foi apresentada à ministra a proposta de criação de um fórum popular de Justiça Ambiental e Climática, visando debater e buscar soluções colaborativas para os impactos das emergências climáticas na cidade.

Guilhermina Rocha entregou um ofício à Ministra Marina Silva, acompanhada de Brenda Iolanda, destacando a importância do encontro como um passo significativo na luta por justiça ambiental e climática. A iniciativa visa fortalecer a colaboração entre a sociedade civil representada pelo Cepro e o governo Federal na busca por soluções para os desafios socioambientais enfrentados por comunidades vulneráveis.

Para dar continuidade às discussões e iniciativas propostas, será realizada a primeira reunião para formação do Grupo de Trabalho no dia 10 de junho, segunda-feira, às 18h30, na sede do Cepro, localizada na Avenida das Flores nº394, bairro Residencial Praia Âncora, em Rio das Ostras.