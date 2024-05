Alexandre Garnizé, um dos fundadores do Grupo Tambores de Olokun, ministra a oficina - Foto: Divulgação

Publicado 28/05/2024 13:53

Rio das Ostras - A cidade de Rio das Ostras será palco de uma Oficina de Imersão ao Maracatu de Baque Virado, organizada pelo Núcleo de Estudos de Percussão (NEP) e o Grupo Percussivo Baque Beira Mar. A oficina contará com a participação especial de Alexandre Garnizé, um dos fundadores do Grupo Tambores de Olokun.

Os encontros ocorrerão nos dias 8, 15, 22 e 29 de junho, na Casa de Cultura Bento Costa Júnior. As inscrições já estão abertas e podem ser realizadas através do Sistema Sympla, com vagas limitadas.

A imersão visa promover um intercâmbio cultural entre o interior e a capital, sensibilizar os participantes sobre as manifestações culturais tradicionais, e estimular a produção cultural em Rio das Ostras. Além disso, busca aproximar o público do Maracatu de Baque Virado, um patrimônio cultural imaterial brasileiro.

Os quatro encontros também têm como objetivo fortalecer as relações de troca entre os brincantes de Rio das Ostras e das regiões adjacentes com mestres da cultura popular. As atividades são gratuitas e instrumentos serão disponibilizados no local. A classificação etária para participação é a partir de 10 anos, incentivando tanto jovens quanto adultos a se envolverem nessa rica tradição cultural.