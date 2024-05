As duas artistas se apresentam no Palco Concha com shows que prometem abalar as estruturas do local e empolgar o público - Foto: Ilustração

As duas artistas se apresentam no Palco Concha com shows que prometem abalar as estruturas do local e empolgar o públicoFoto: Ilustração

Publicado 28/05/2024 14:17

Rio das Ostras - Duas talentosas artistas de Rio das Ostras, Cida Garcia e Micha, estão se preparando para subir ao palco no próximo Rio das Ostras Jazz & Blues Festival. Ambas vão se apresentar no Palco Concha, prometendo agitar o público com performances vibrantes de Jazz & Blues.

Cida Garcia, conhecida como o “Furacão de Rio das Ostras”, abrirá o festival com um show na quinta-feira, dia 30, às 11h15. Em seu repertório, ela trará clássicos de artistas renomados como Nina Simone, Sade, Tina Turner e Joss Stone, garantindo um início de festival inesquecível.

Cida, que já encantou o público nas edições de 2012 e 2022 do festival, é conhecida por sua versatilidade e carisma, sempre entregando performances contagiantes.

No sábado, dia 1º, também às 11h15, será a vez de Micha encantar o público com o show “Mais Café e Outras Doses”. Ela apresentará músicas autorais, além de canções do seu show “Noel in Blues”, e outros sucessos que marcaram seus 20 anos de carreira.

Micha, uma artista multifacetada, destaca-se por sua paixão e dedicação à música. Desde sua infância, ela tem cativado o público com sua voz única e estilo envolvente. Seu compromisso com a arte se reflete em seus projetos, desde a banda “Los Paraguaios” até seu EP “Mais Café e Outras Doses”. Seu projeto mais recente, “Noel in Blues”, mescla as canções de Noel Rosa com o ritmo do blues, mostrando sua criatividade e ousadia.

“Cada apresentação é uma experiência única, e no Festival de Jazz & Blues de Rio das Ostras, considerado o melhor evento do gênero no Brasil e um dos melhores da América Latina, essa experiência será ainda mais especial. O mais importante é compartilhar minha arte com o público e proporcionar um momento de entretenimento através da minha música”, afirmou Micha.