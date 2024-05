Valor da taxa é de R$ 89,90 e deverá ser paga até o dia 5 de junho - Foto: Ilustração

Rio das Ostras - As inscrições para o vestibular do segundo semestre de 2024 do Centro de Educação Superior a Distância do Estado do Rio de Janeiro (Cederj) foram prorrogadas até o dia 4 de junho. O concurso disponibiliza 7.358 vagas em 16 cursos de graduação na modalidade semipresencial, distribuídas nos polos regionais do Cederj. Em Rio das Ostras, especificamente, são oferecidas 25 vagas para o curso de Tecnologia em Gestão de Turismo.

Para se inscrever, os candidatos devem acessar o link [www.cecierj.edu.br/consorcio-cederj/vestibular/2024-2/](www.cecierj.edu.br/consorcio-cederj/vestibular/2024-2/). A taxa de inscrição é de R$ 89,90 e deve ser paga até o dia 5 de junho. O processo seletivo contará com a possibilidade de aproveitamento das notas do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem).

Os cursos oferecidos incluem Administração, Administração Pública, Ciências Contábeis, Engenharia de Produção, Licenciatura em Ciências Biológicas, Física, Geografia, História, Letras, Matemática, Pedagogia, Química, Turismo, Tecnologia em Sistemas de Computação, Tecnologia em Gestão de Turismo e Tecnologia em Segurança Pública.

Os aprovados no Vestibular Cederj 2024.2 serão matriculados em uma das sete instituições de ensino superior que compõem o Consórcio Cederj: Centro Federal de Educação Tecnológica Celso Suckow da Fonseca (Cefet/RJ), Universidade Estadual do Norte Fluminense (Uenf), Universidade do Estado do Rio de Janeiro (Uerj), Universidade Federal Fluminense (UFF), Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ), Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro (UFRRJ) e Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro (UniRio).

O Consórcio Cederj é administrado pela Fundação Cecierj, vinculada à Secretaria de Estado de Ciência, Tecnologia e Inovação, e atualmente conta com mais de 40 mil alunos matriculados em 18 cursos de graduação à distância.