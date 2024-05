Material apreendido foi encaminhado para perícia - Foto: Divulgação

Publicado 29/05/2024 13:21

Rio das Ostras - Nesta quarta-feira (29), uma ação da Polícia Militar no bairro Nova Aliança, em Rio das Ostras, resultou na apreensão de drogas e na prisão de um suspeito de tráfico ilícito. Durante o patrulhamento de rotina na Rua Dezesseis, os policiais avistaram um indivíduo pulando o muro de uma igreja e saindo de bicicleta.

Ao abordarem o suspeito, inicialmente nada de ilícito foi encontrado com ele. No entanto, os policiais decidiram seguir o trajeto feito pelo indivíduo e encontraram seis pinos de cocaína em cima de um muro. Prosseguindo com as buscas, na igreja que o suspeito havia pulado, foram localizados mais 34 pinos de cocaína e 19 buchas de maconha.

O suspeito foi encaminhado para a 128ª Delegacia de Polícia (128ª DP) para prestar esclarecimentos sobre o ocorrido. A ação rápida e eficiente da Polícia Militar reforça o compromisso com a segurança da população e o combate ao tráfico de drogas na região. O material apreendido foi encaminhado para perícia.