Vacina da Dengue tem como público-alvo crianças e adolescentes de 10 a 14 anosFoto: Ilustração

Publicado 10/06/2024 11:33 | Atualizado 10/06/2024 11:33

Rio das Ostras - Nesta segunda-feira (10), Rio das Ostras dá início à aplicação da vacina contra a Dengue, voltada para crianças e adolescentes com idades entre 10 e 14 anos. Com o objetivo de garantir proteção contra os quatro sorotipos do vírus da Dengue (DENV-1, DENV-2, DENV-3 e DENV-4), foram disponibilizadas 2 mil doses do imunizante para o Município.

A imunização será realizada em seis unidades, das 8h30 às 16h30, de acordo com o cronograma. A vacinação segue um esquema de duas doses, com um intervalo de três meses entre a primeira (D1) e a segunda (D2). No entanto, crianças infectadas com Dengue devem esperar seis meses após a recuperação para iniciar o esquema vacinal.

Para receber a vacina, é necessário apresentar o documento original da criança ou adolescente, como RG ou certidão de nascimento, além da carteira de vacinação e um documento original do responsável. Natália Lopes, coordenadora de Imunização da Secretaria Municipal de Saúde, destacou a importância da vacinação para proteger as crianças, que fazem parte do grupo de risco da Dengue.

“A vacinação é essencial para garantir a segurança das crianças contra a Dengue. Todos os responsáveis devem procurar as unidades vacinadoras para realizar o esquema vacinal”, afirmou a coordenadora.