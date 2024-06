Caso continua sendo investigado pela Delegacia - Foto: Ilustração

Caso continua sendo investigado pela DelegaciaFoto: Ilustração

Publicado 08/06/2024 17:49 | Atualizado 08/06/2024 17:49

Rio das Ostras - Policiais civis da Delegacia de Homicídios da Capital prenderam Ivan Honorato Carvalho, suspeito de assassinar sua esposa, Vânia Baptista Ismael, e manipular a cena do crime para parecer um suicídio. A prisão ocorreu em Rio das Ostras.

De acordo com as investigações, no dia 24 de maio, Ivan matou Vânia, uma professora, em Campo Grande, na Zona Oeste do Rio de Janeiro. O motivo teria sido a não aceitação do término do relacionamento. A vítima foi golpeada na cabeça com um objeto contundente.

Ivan tentou enganar as autoridades ao afirmar que havia encontrado o corpo de Vânia na área externa do condomínio por volta das 5h da manhã do dia 25 de maio. Ele alegou ter acionado o Corpo de Bombeiros ao ver o corpo pela janela, mas a versão foi desmentida por perícias preliminares.

A Polícia Civil, ao encontrar divergências nas informações, iniciou uma investigação detalhada que resultou na prisão de Ivan. O caso continua sendo investigado pela Delegacia de Homicídios da Capital.