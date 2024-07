Manifestação pacífica no Centro de Rio das Ostras pede justiça para Ana Clara, jovem atropelada na última segunda-feira - Foto: Reprodução Vídeo Rede Social

Manifestação pacífica no Centro de Rio das Ostras pede justiça para Ana Clara, jovem atropelada na última segunda-feira Foto: Reprodução Vídeo Rede Social

Publicado 14/07/2024 11:42

Rio das Ostras - Familiares e amigos de Ana Clara, jovem atropelada e morta na última segunda-feira (8) em Rio das Ostras, realizam uma manifestação pacífica no centro da cidade, exigindo justiça. O homem responsável pelo atropelamento foi liberado após pagar uma fiança de R$ 10 mil, o que gerou uma onda de revolta nas redes sociais.



A liberação do motorista gerou diversas reações indignadas na internet. Mariane Alves expressou sua frustração. "Pagou a fiança e foi liberado, mas a menina não vai voltar nunca mais. Ele tem que ser preso e pagar pelos seus erros na cadeia. Enquanto estiver solto, vai continuar bebendo e pode causar outro acidente", disse.



Marluce Lourenço Martins desabafou sobre a percepção de injustiça. "No fim, o benefício é sempre para quem tem dinheiro. Como se eles não merecessem ficar presos. Prisão é só para pobre!", relatou.

Monika Gomes questionou a eficácia da justiça. "Uma vida por R$ 10 mil... Que país é esse? E a dor da família, e a dor de outras famílias, porque quem faz uma vez... certamente fará de novo! Temos um país de corrupção, de impunidades, de jeitinhos... enquanto isso, vidas se vão em vão", expressou.



Douglas Henriques criticou a aplicação da lei. "A lei do Brasil é dinheiro. Uma vida cheia de sonhos, onde um irresponsável tirou, ainda paga fiança e sai como se nada tivesse acontecido. Isso é um país sem lei", comentou.







