Em uma tentativa de reforçar sua posição, Maurício BM recorreu a uma denúncia feita por ele mesmo ao MP - Foto: Divulgação Governo do Estado

Em uma tentativa de reforçar sua posição, Maurício BM recorreu a uma denúncia feita por ele mesmo ao MPFoto: Divulgação Governo do Estado

Publicado 19/07/2024 21:44 | Atualizado 19/07/2024 22:21

Rio das Ostras - O presidente da Câmara, Maurício BM, publicou um vídeo em suas redes sociais para defender a controversa cobrança da taxa de esgoto, uma medida implantada pelo governo Marcelino, do qual ele é aliado. Em suas publicações, Maurício BM tenta desviar a responsabilidade da atual gestão, atribuindo a cobrança a um contrato assinado pela administração anterior com a Cedae. No entanto, esse contrato não tem mais validade, o que coloca em cheque a argumentação do presidente.



Em uma tentativa de reforçar sua posição, Maurício BM recorreu a uma denúncia feita por ele mesmo ao Ministério Público (MP). Ele alega que o contrato da gestão anterior é o verdadeiro responsável pela cobrança. No entanto, essa denúncia foi indeferida pelo MP por falta de legitimidade do denunciante, o que mina ainda mais a credibilidade de sua narrativa.



A defesa fervorosa de Maurício BM pela cobrança da taxa de esgoto levanta questões sobre suas reais intenções e a veracidade de suas afirmações. O presidente da Câmara parece estar em uma cruzada para proteger o governo Marcelino, utilizando-se de argumentos questionáveis e de uma denúncia sem fundamento para sustentar sua posição.



A população, por sua vez, permanece cética e insatisfeita com a cobrança, enquanto o debate sobre a verdadeira responsabilidade pela taxa de esgoto continua a gerar polêmica. As ações de Maurício BM, longe de esclarecer a situação, apenas alimentam a desconfiança e a indignação popular.

Em uma tentativa de reforçar sua posição, Maurício BM recorreu a uma denúncia feita por ele mesmo ao MP Foto: Reprodução Vídeo Rede Social