Material entorpecente apreendido pela Polícia Militar em operação no bairro Extensão Serramar, Rio das Ostras - Foto: Divulgação

Publicado 02/08/2024 09:12

Rio das Ostras - Na tarde desta quinta-feira (1), a Polícia Militar de Rio das Ostras realizou uma operação que resultou na prisão de um homem por tráfico de drogas na Rua 7, nº 57, bairro Extensão Serramar.

A operação foi iniciada após uma denúncia via sala de Operações de 3ª Cia, indicando que um indivíduo de blusa vermelha e bicicleta verde havia enterrado uma sacola suspeita em um terreno baldio. No local, a guarnição encontrou 73 papelotes de maconha.

Mais tarde, o mesmo denunciante relatou que o suspeito estava novamente no local. A guarnição retornou e abordou o indivíduo, que confessou ser o dono da droga. Uma nova busca revelou outra sacola com 41 pinos de cocaína (82g). O suspeito admitiu que traficava no bairro Recanto, próximo a um depósito de bebidas conhecido como ponto de venda de drogas.

O homem foi conduzido à 128ª Delegacia de Polícia, onde foi preso por tráfico de drogas, e o material foi apreendido.