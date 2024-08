Prefeito Marcelino da Farmácia convocou uma grande convenção para oficializar o lançamento da candidatura de Maurício BM - Foto: Divulgação

Publicado 02/08/2024 11:05 | Atualizado 02/08/2024 11:15

Rio das Ostras - Rio das Ostras testemunhará um importante evento político neste domingo (4). O prefeito Marcelino da Farmácia convocou uma grande convenção para oficializar o lançamento da candidatura de Maurício BM e Eliara Fialho à prefeitura e vice-prefeitura, respectivamente. Este movimento estratégico visa dar continuidade ao projeto de governo iniciado por Marcelino e seu grupo há seis anos.

Marcelino da Farmácia, que tem se destacado como um hábil articulador político, desempenha um papel central na arquitetura desta chapa. Com a indicação de Maurício BM como seu sucessor e Eliara Fialho como vice, Marcelino demonstra sua confiança na capacidade de ambos para dar continuidade às políticas públicas e aos projetos desenvolvidos durante sua administração.

A trajetória de Maurício BM na política local está fortemente ligada ao governo de Marcelino. Desde o início, Maurício ocupou posições-chave, incluindo o cargo de Subsecretário de Obras, onde foi responsável pela pasta dos serviços públicos. Com o apoio de Marcelino, Maurício destacou-se como o vereador mais votado e, posteriormente, foi eleito presidente da Câmara Municipal, contando com o voto unânime dos vereadores da base governista.

A secretaria de Obras, sob o comando de Daniel Martins Gomes, também desempenha um papel crucial na campanha. Daniel, nomeado por Maurício BM, administra os maiores contratos de obras e serviços públicos da cidade. Sua relação de longa data com Maurício reforça a estrutura de apoio ao presidente da Câmara, consolidando a base para a continuidade do grupo político de Marcelino.

Apesar de desafios recentes, como o aumento da tarifa de água devido à nova cobrança do esgoto pela empresa Rio Mais Saneamento, Marcelino permanece otimista quanto à candidatura de Maurício BM. A administração municipal tem se esforçado para contrabalançar os efeitos negativos desse aumento, realizando melhorias pontuais na rede de abastecimento e avançando com várias obras pela cidade. A expectativa é que esses esforços demonstrem benefícios concretos à população, minimizando o impacto do aumento tarifário.

Durante a convenção, Marcelino destacará a importância de manter a estabilidade e o progresso em Rio das Ostras. A proximidade entre Marcelino e Maurício BM, desde sua atuação como Subsecretário de Obras até a presidência da Câmara Municipal, será enfatizada como um símbolo de competência e continuidade. Com Eliara Fialho como vice na chapa, a campanha ganha ainda mais força, buscando consolidar o apoio dos eleitores.

A liderança de Marcelino e a cuidadosa articulação de sua equipe política prometem trazer uma visão positiva e de esperança para os eleitores. A convenção será uma oportunidade para reforçar a mensagem de que a continuidade do grupo político de Marcelino é a melhor escolha para o futuro de Rio das Ostras, garantindo a manutenção dos projetos e o desenvolvimentodacidade.