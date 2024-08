A prefeitura está sendo disputada por Maurício BM e Carlos Augusto, segundo preferência do eleitorado - Foto: Divulgação

Publicado 05/08/2024 15:34 | Atualizado 05/08/2024 15:35

Rio das Ostras - A convenção partidária do diretório municipal do União Brasil, realizada neste domingo (4), oficializou a candidatura de Maurício BM a prefeito de Rio das Ostras através da força com a coligação do Cidadania, que oficializou o nome de Eliara Fialho como candidata a vice-prefeita na chapa majoritária.

O evento, realizado no ginásio do Rio das Ostras Futebol Clube registrou também a composição da coligação “Rio das Ostras bem melhor”, através da formação dos partidos UNIÃO BRASIL, CIDADANIA – PSDB, PMN – MOBILIZA, PMB, PSB , PODEMOS E SOLIDARIEDADE. O Novo também fará parte da composição em apoio a majoritária, a partir da convenção que será realizada nesta segunda-feira (5).

A presença do presidente estadual do Cidadania, e prefeito de Macaé Welberth Rezende, fortaleceu o trabalho de integração promovido por Maurício BM junto as principais lideranças da região, passo importante para garantir a Rio das Ostras a oportunidade de superar desafios e elevar a qualidade de vida da população.

“Rio das Ostras paga um preço muito alto pelo isolamento político e a falta de visão regional. Enquanto cidades próximas crescem e se desenvolvem, nós ainda enfrentamos problemas que penalizam a nossa população. O nosso projeto visa resgatar essas parcerias, construir um futuro de dignidade para quem vive aqui, para quem deseja investir neste município que mantém a vocação para o mercado do petróleo, turismo, esporte e tantos outros segmentos que precisam do apoio necessário para gerar emprego, renda e oportunidade”, afirmou Maurício BM.

A trajetória de Maurício BM na política também foi destacada durante a convenção. Vereador mais votado do município, BM foi eleito presidente da Câmara Municipal. Os 101.483 eleitores riostrenses tem ainda os nomes de Professor Luciano (PSOL), Kátia Macillo (PT) e Misaias Machado (Republicanos) para analisar nesse pleito. Em recente pesquisa divulgada, 49,5% ainda estão indecisos.



