Polícia Militar apreendeu drogas durante operação na Estrada Velha de Rio Dourado, em Rio das Ostras - Foto: Divulgação

Publicado 04/08/2024 10:16

Rio das Ostras - Na Estrada Velha de Rio Dourado, em Rio das Ostras, a Polícia Militar realizou uma operação que resultou na prisão de um indivíduo envolvido com o tráfico de drogas, ligado à facção Comando Vermelho.

A ação ocorreu após informações indicarem a presença de um traficante atuando na região. A guarnição deslocou-se ao local, onde conseguiu abordar um suspeito cujas características coincidiam com as da denúncia.

Durante a abordagem, o suspeito confessou sua participação no tráfico e revelou o esconderijo do material ilícito. Após a confissão, o suspeito e as drogas foram encaminhados à 128ª Delegacia de Polícia para os procedimentos legais.