Publicado 03/08/2024 15:03 | Atualizado 03/08/2024 15:04

Macaé - Agentes do 32º Batalhão de Polícia Militar (32º BPM) recuperaram um veículo de aplicativo roubado na madrugada deste sábado (3), próximo ao Hospital Público Municipal (HPM) na região da Virgem Santa. A ação foi registrada na RJ-106, no bairro São Marcos.



Após receberem a denúncia do roubo, equipes de patrulhamento tático realizaram buscas e localizaram o carro em fuga em direção a Rio das Ostras. Após uma perseguição, o veículo foi interceptado e os dois ocupantes, Taricky Azevedo Pereira e Elson Vieira da Silva Júnior, foram abordados.

Durante a revista, os policiais encontraram dois celulares – um pertencente à vítima e outro a um dos suspeitos. Além disso, uma réplica de arma de fogo foi descoberta sob o banco do carona, junto com um cartão bancário.



A vítima compareceu ao local e identificou os acusados. Com base nos fatos, ambos foram levados à 128ª Delegacia de Polícia de Rio das Ostras (128ª DP), onde foram autuados e presos por roubo.



Vale destacar que Taricky já possui antecedentes por associação ao tráfico, enquanto Elson tem quatro registros criminais, incluindo roubos e boca de urna. A polícia continua investigando a possível participação deles em outros crimes na região de Macaé e Rio das Ostras.









