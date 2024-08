Raphael Miranda, terapeuta holístico de Rio das Ostras, durante uma sessão que combina massagem, Reiki e taças tibetanas - Foto: Ilustração

Publicado 08/08/2024 10:43 | Atualizado 08/08/2024 11:47

Rio das Ostras - Raphael Miranda, terapeuta holístico de Rio das Ostras, desenvolveu uma técnica inovadora que integra massagem relaxante, Reiki e taças tibetanas, visando proporcionar relaxamento profundo e reequilíbrio energético. A abordagem promete benefícios como melhora da circulação, alívio de dores crônicas, redução de inflamações e fortalecimento do sistema imunológico.



"A vibração das taças tibetanas atua de forma profunda no corpo, criando uma harmonia interna que libera tensões, desbloqueia energias estagnadas e alinha os chakras", detalha Miranda. Durante as sessões, as ondas sonoras das taças ressoam pelo corpo, induzindo um relaxamento muscular intenso e otimizando a circulação.



O método é potencializado pelo Reiki, que canaliza energia vital para equilibrar os chakras e dissipar energias negativas. Pesquisas indicam que as vibrações das taças tibetanas podem ter efeitos analgésicos, ajudando a aliviar dores nas costas, artrite e enxaquecas, além de contribuir para a redução de inflamações e o fortalecimento do sistema imunológico.

Raphael Miranda, explica que durante uma sessão ele combina massagem, Reiki e taças tibetanas Foto: Divulgação

Com formação em massagem, Reiki e Ayurveda, Miranda adapta cada sessão às necessidades específicas de cada cliente. "Antes de iniciar a terapia, faço uma consulta detalhada para compreender as expectativas e ajustar a técnica conforme as particularidades de cada pessoa", explica. A experiência terapêutica é enriquecida com luzes suaves, música tranquila e aromas terapêuticos.



A técnica desenvolvida por Miranda é recomendada para aliviar o estresse, promover relaxamento profundo, harmonizar os chakras, aumentar a vitalidade e melhorar a saúde física. Ele enfatiza que sua abordagem não substitui tratamentos médicos convencionais e recomenda que qualquer pessoa interessada em iniciar uma terapia alternativa consulte um profissional de saúde antes.