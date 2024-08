Policiais apreendem drogas e munições após confronto com criminosos em Rio das Ostras; ação resulta em operação bem-sucedida sem feridos - Foto: Divulgação

Publicado 08/08/2024 11:32

Rio das Ostras – Uma patrulha da Polícia Militar no bairro Mar do Norte, na noite de terça-feira (6), se deparou com um confronto armado ao abordar Alan Cesar Santos, conhecido como "Baiano", integrante da facção Comando Vermelho (CV). Ao avistar a viatura, Alan tentou fugir, mas acabou sendo interceptado após disparos serem efetuados contra a guarnição.

Durante a ação, além de Alan Cesar, outros três suspeitos abriram fogo contra os policiais, que responderam prontamente, disparando um total de 27 tiros com fuzis de grosso calibre. Após o cessar dos disparos, os agentes avançaram e encontraram uma mochila contendo 78 pinos de cocaína (156 gramas), marcados com a inscrição "CPX MAR DO NORTE CV PÓ 30 GESTÃO INTELIGENTE". Além disso, foi apreendido um carregador de pistola calibre 9mm com três munições intactas.

Nenhum policial ficou ferido durante a troca de tiros, e a viatura policial não sofreu danos. Todo o material apreendido foi encaminhado para a 128ª Delegacia de Polícia (128ª DP), onde as devidas providências foram tomadas.