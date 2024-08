Festival inicia na sexta-feira, 9 de agosto, às 9h, com a Oficina de Comicidade, no Centro de Formação (Onda), na Praça José Pereira Câmara, Centro - Foto: Ilustração

Festival inicia na sexta-feira, 9 de agosto, às 9h, com a Oficina de Comicidade, no Centro de Formação (Onda), na Praça José Pereira Câmara, CentroFoto: Ilustração

Publicado 08/08/2024 11:08 | Atualizado 08/08/2024 11:08

Rio das Ostras – A 5ª edição do Festival de Circo de Rua de Rio das Ostras está prestes a começar, oferecendo uma programação variada e gratuita entre os dias 9 e 11 de agosto, na concha acústica da Praça São Pedro, no Centro. Integrando o calendário oficial de eventos da cidade, o festival promete mais uma vez cativar o público com espetáculos, oficinas, apresentações variadas, homenagens e encontros de aéreos circenses.

Desde sua criação, o Festival de Circo de Rua se tornou um marco cultural em Rio das Ostras. Nas edições anteriores, o evento atraiu cerca de 4.900 espectadores, contou com a participação de aproximadamente 60 artistas e apresentou 22 espetáculos. Além disso, foram realizadas 8 oficinas práticas, uma edição especial do CIRCOLar e uma exposição intitulada “Pequenas Lembranças do Circo Brasileiro”.

"O Festival de Circo de Rua de Rio das Ostras é mais que um simples evento cultural. É um espaço de intercâmbio, aprendizado e diversão, onde cada edição traz novas surpresas e emoções. Ver a plateia se maravilhar com cada apresentação é o que nos incentiva a continuar investindo na arte circense," afirma Eder Veríssimo, um dos criadores do festival.

O festival inicia na sexta-feira, 9 de agosto, às 9h, com a Oficina de Comicidade, no Centro de Formação (Onda), na Praça José Pereira Câmara, Centro. Às 20h, o espetáculo “Palhaça Meleca em ‘O Mergulho'”, da Cia. Artesania do Encanto, será apresentado na concha acústica da Praça São Pedro, Centro.

No sábado, 10 de agosto, o dia começa com o Encontro de Aéreos, às 9h, no Emissário. Às 15h, acontece a Oficina de Produção de Memória do Artista, ministrada por Yvie Tinoco, na Fundação de Cultura, Praça São Pedro, Centro. Às 18h, ocorre o Encontro de Malabares, seguido pelo espetáculo “Margarida: uma deusa, uma louca, uma feiticeira”, às 20h, e pela Varietê Julieta Hernández, da Cia. Chirulico, às 21h.

No domingo, 11 de agosto, a programação começa às 15h, com a Oficina de Swing e Malabares, conduzida por Jane Bersot e Ximena. Às 18h, haverá mais um Encontro de Malabares, e o festival será encerrado às 20h com o espetáculo “A rua é delas”, com Trambolho e Gabiroba.