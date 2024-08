A Prefeitura de Rio das Ostras alerta sobre golpe envolvendo falso processo seletivo no CRAS - Foto: Ilustração

Publicado 08/08/2024

A Prefeitura de Rio das Ostras emitiu um alerta à população sobre a circulação de uma notícia falsa envolvendo um suposto processo seletivo no Centro de Referência de Assistência Social (CRAS). A mensagem enganosa, que tem sido compartilhada em aplicativos de mensagens e redes sociais, apresenta um banner que promove falsas vagas de emprego no CRAS, sem especificar que a unidade mencionada seria em Rio das Ostras, o que reforça a suspeita de golpe.A administração municipal esclarece que o CRAS é uma unidade dedicada à prestação de serviços de assistência social, voltada para o apoio e atendimento a famílias e indivíduos em situação de vulnerabilidade. O CRAS não realiza processos seletivos de emprego, e qualquer informação que sugira o contrário é falsa.A Prefeitura pede à comunidade que evite compartilhar o banner com essa falsa informação e que verifique a autenticidade de qualquer notícia antes de repassá-la. Para evitar cair em golpes, é fundamental que os cidadãos confirmem a veracidade das informações.Notícias sobre contratações para a administração municipal são sempre divulgadas no Jornal Oficial do Município. No caso de contratações por empresas cadastradas no Banco de Empregos do Município, os interessados devem procurar diretamente o Banco de Empregos para obter detalhes.Combater a disseminação de notícias falsas é uma responsabilidade coletiva, essencial para a proteção da nossa comunidade, finalizou a nota divulgada.