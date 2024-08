Durante a revista, nada de ilícito foi encontrado em sua posse, mas os agentes seguiram as pistas e localizaram entorpecentes escondidos em um terreno próximo - Foto: Divulgação

Durante a revista, nada de ilícito foi encontrado em sua posse, mas os agentes seguiram as pistas e localizaram entorpecentes escondidos em um terreno próximoFoto: Divulgação

Publicado 16/08/2024 15:12

Rio das Ostras - Uma operação policial em Rio das Ostras levou à prisão de um homem suspeito de envolvimento com o tráfico de drogas na Rua Palmira Ribeiro de Souza, no bairro Nova Aliança. A ação foi desencadeada após a guarnição receber informações detalhadas sobre um indivíduo, descrito como moreno, magro e vestindo roupas cinza, que estaria traficando em frente a um depósito de bebidas na Rua 16.

Com base na denúncia, os policiais se dirigiram ao local e abordaram o suspeito, que correspondia à descrição fornecida. Durante a revista, nada de ilícito foi encontrado em sua posse, mas os agentes seguiram as pistas e localizaram entorpecentes escondidos em um terreno próximo, exatamente no local mencionado pela denúncia.

Diante das evidências, o suspeito foi conduzido à 128ª Delegacia de Polícia, onde o caso foi registrado e ele permaneceu à disposição da Justiça.