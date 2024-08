Com o menor, os policiais encontraram uma bolsa que continha 248 pinos de cocaína, cinco buchas de maconha, R$10 em dinheiro e um celular - Foto: Divulgação

Com o menor, os policiais encontraram uma bolsa que continha 248 pinos de cocaína, cinco buchas de maconha, R$10 em dinheiro e um celularFoto: Divulgação

Publicado 14/08/2024 13:30

Rio das Ostras - Agentes do 32º Batalhão de Polícia Militar (32º BPM) realizaram uma ação rápida na madrugada desta terça-feira (13) que resultou na apreensão de um adolescente com uma quantidade significativa de drogas na Rua Atoba, localizada na Ilha, em Rio das Ostras.



A operação teve início após denúncias de que indivíduos armados estavam traficando drogas e intimidando pedestres na região. Ao chegarem ao local, os policiais encontraram um grupo de aproximadamente seis pessoas, que reagiram à presença da equipe atirando contra a guarnição. Durante a troca de tiros, um adolescente foi detido.



Com o menor, os policiais encontraram uma bolsa que continha 248 pinos de cocaína, cinco buchas de maconha, R$10 em dinheiro e um celular. Além disso, durante a busca na residência onde o grupo tentou se esconder, os agentes localizaram mais 200 pinos de cocaína.



O adolescente foi encaminhado para a 128ª Delegacia de Polícia (128ª DP), onde foi apreendido por ato infracional equivalente aos crimes de tráfico de drogas e porte ilegal de arma de fogo.