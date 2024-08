Competição será em Águas de Lindoia, São Paulo - Foto: Ilustração

Competição será em Águas de Lindoia, São PauloFoto: Ilustração

Publicado 20/08/2024 12:53 | Atualizado 20/08/2024 12:54

Rio das Ostras - A Secretaria de Esporte e Lazer de Rio das Ostras está novamente levando uma equipe do projeto “Criança no Esporte” para competir no Soccer do Brasil, um dos torneios mais disputados da categoria sub-15. Ao todo, 20 jovens atletas representarão a cidade nos jogos que acontecem entre 13 e 20 de dezembro em Águas de Lindoia, São Paulo.



Este ano, o campeonato reúne times de diversas regiões do Brasil, além de contar com a participação internacional de equipes do Chile, Equador e Venezuela. Para Fabio Teles, coordenador técnico do projeto, essa é uma chance única para os adolescentes trocarem experiências e interagirem com culturas diferentes.



“Nossos atletas já participam do Soccer do Brasil há uma década. Essa competição oferece uma experiência enriquecedora, onde eles aprendem e compartilham conhecimentos com jovens de sua idade. Mas o mais importante é a paixão compartilhada pelo futebol,” comenta Teles.