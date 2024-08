Ao perceberem a aproximação da viatura, os suspeitos fugiram, deixando para trás uma sacola com material ilícito - Foto: Divulgação

Ao perceberem a aproximação da viatura, os suspeitos fugiram, deixando para trás uma sacola com material ilícitoFoto: Divulgação

Rio das Ostras - Um patrulhamento no bairro Nova Esperança, em Rio das Ostras, resultou na apreensão de substâncias ilícitas abandonadas. Durante a ronda, os agentes notaram dois indivíduos em comportamento suspeito. Ao perceberem a aproximação da viatura, os suspeitos fugiram, deixando para trás uma sacola com material ilícito.



Na sacola foram encontrados 87 tabletes de maconha totalizando 348 gramas, 102 pinos de cocaína pesando 204 gramas, além de R$ 88,00 em espécie. A presença do Comando Vermelho (CV) foi identificada como possível facção criminosa envolvida. O material foi encaminhado à 128ª Delegacia Policial para as devidas providências e investigações.

