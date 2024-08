Ainda de acordo com informações, uma das motocicletas ficou presa no carro com a força do impacto - Foto: Reprodução

Publicado 21/08/2024 10:06

Rio das Ostras - Na manhã desta quarta-feira (21), um acidente na rodovia Amaral Peixoto, na altura do bairro Mar do Norte, em Rio das Ostras, resultou em três pessoas feridas.

O incidente envolveu duas motocicletas e um carro de passeio. Segundo as primeiras informações, a colisão foi tão intensa que uma das motos ficou presa ao veículo com o impacto.

Equipes de socorro foram acionadas imediatamente para prestar atendimento às vítimas.