Durante a ação, foram abordados cerca de 54 veículos, incluindo automóveis e motocicletas - Foto: Divulgação

Publicado 21/08/2024 11:53

Rio das Ostras - Por determinação do coordenador do PROEIS de Rio das Ostras, as guarnições de Rocha Leão e Mar do Norte realizaram uma operação de fiscalização de trânsito na cidade nesta terça-feira, em apoio à equipe da Guarda Civil Municipal (GCM). A operação visou assegurar o cumprimento das normas estabelecidas pelo Código de Trânsito Brasileiro (CTB) e manter a ordem pública no município.

Durante a ação, foram abordados cerca de 54 veículos, incluindo automóveis e motocicletas. No total, foram emitidas 25 notificações por infrações de trânsito. Além disso, foram apreendidos 05 Certificados de Registro e Licenciamento de Veículos (CRLV), e 03 veículos foram recolhidos ao depósito público da Prefeitura de Rio das Ostras.

A operação, que começou pela manhã, foi concluída às 18h05, sem maiores incidentes. A ação teve como objetivo reforçar a segurança no trânsito e garantir que os veículos estejam em conformidade com as normas vigentes.