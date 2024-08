De acordo com a ocorrência, além do descumprimento, já condenado pelo crime, o idoso também se mudou de estado sem a devida autorização - Foto: Ilustração

De acordo com a ocorrência, além do descumprimento, já condenado pelo crime, o idoso também se mudou de estado sem a devida autorizaçãoFoto: Ilustração

Publicado 21/08/2024 10:41

Rio das Ostras - A Polícia Federal prendeu novamente, nesta terça-feira (20), em Rio das Ostras, um idoso de 67 anos, condenado a 17 anos de reclusão pelo crime de estupro de vulnerável.

Após obter a progressão de regime, o homem começou a violar as condições impostas pela Justiça, o que resultou em sua recaptura.



Segundo as informações, além de não cumprir as exigências judiciais, o condenado ainda se mudou para outro estado sem obter a devida autorização.

Essa atitude infringe gravemente as regras estabelecidas para sua liberdade condicional, resultando em sua prisão e reafirmando a necessidade do rigor no acompanhamento dos beneficiados por progressão de regime.