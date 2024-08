Após análise do delegado responsável, o detido permaneceu em custódia - Foto: Ilustração

Após análise do delegado responsável, o detido permaneceu em custódiaFoto: Ilustração

Publicado 21/08/2024 11:59

Rio das Ostras - Uma operação policial em Rio das Ostras resultou na prisão de um homem suspeito de envolvimento com tráfico de drogas. Durante um patrulhamento na Rua Palmira Ribeiro de Souza, agentes avistaram um indivíduo saindo de um beco. Ao ser abordado, o homem, visivelmente nervoso, entregou R$ 80,00 em dinheiro e confessou que havia "perdido" algo.

A inspeção revelou que, a poucos metros do local da abordagem, foram encontrados seis pinos contendo um pó branco semelhante à cocaína. Adicionalmente, a cerca de 10 metros de distância, os policiais descobriram uma sacola com diversos pinos do mesmo pó, além de pequenas pedras que se assemelham a crack. O material encontrado possuía características idênticas aos pinos iniciais.

O suspeito foi imediatamente preso e levado para a 128ª Delegacia de Polícia. Durante o interrogatório, ele mencionou estar envolvido com um traficante conhecido localmente como "Messi". A identificação de "Messi" foi confirmada através de uma foto apresentada ao acusado.

Após análise do delegado responsável, o detido permaneceu em custódia, sendo autuado conforme os artigos 33 e 35 da Lei 11.343/2006, que trata do tráfico de drogas.