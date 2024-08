Espetáculo será na Avenida Amazonas, s/n, Centro, rua da feirinha - Foto: Dantas Jr.

Publicado 27/08/2024 14:58

Rio das Ostras - O Teatro Municipal Joel Barcellos, em Rio das Ostras, será palco do aclamado espetáculo "As Canções que Você Dançou pra Mim", inspirado nas músicas do consagrado cantor Roberto Carlos. A montagem, dirigida e coreografada por Alex Neoral, acontecerá nos dias 31 de agosto (sábado), às 20h, e 1º de setembro (domingo), às 19h, com entrada gratuita. Os ingressos são limitados e poderão ser retirados pelo site Sympla a partir do dia 19 de agosto.

A montagem, que mais uma vez tem a Petrobras como patrocinadora oficial, é sucesso de crítica e público, e estabelece uma conexão emocional imediata com os espectadores, ao apresentar versões originais dos clássicos de Roberto Carlos, além de figurinos que remetem aos estilos das décadas retratadas, com um toque contemporâneo. Desde sua estreia em 2011, "As Canções que Você Dançou pra Mim" tem sido aclamado, inclusive pelo jornal O Globo, que o destacou como um dos melhores espetáculos do ano.

Alex Neoral, que dirige a Focus Cia de Dança há 23 anos, construiu uma narrativa coreográfica que atravessa as décadas de 1960, 1970, 1980 e 1990, utilizando as canções de Roberto Carlos como fio condutor. "A escolha por Roberto Carlos surgiu em brincadeiras do próprio elenco. Durante as viagens da companhia, era comum ouvir os bailarinos cantando as músicas do rei", relembra Neoral, destacando a naturalidade com que as canções se entrelaçam para contar uma grande história.

“As Canções que Você Dançou pra Mim" é uma homenagem à vasta obra de Roberto Carlos. O espetáculo costura uma narrativa através de quase 80 canções do cantor, explorando emoções que vão do amor à amizade, passando por momentos de ternura e humor. "Uma canção puxa a que vem em sequência, formando uma grande história", explica Neoral. O figurino, em tons de azul, também faz referência aos estilos da época, criando uma ambientação que dialoga diretamente com o universo do "Rei".

O espetáculo acontece através do patrocínio da Petrobras, Governo do Estado do Rio de Janeiro,Secretaria de Estado de Cultura e Economia Criativa, por meio da Lei Estadual de Incentivo à Cultura.

A Focus Cia de Dança, dirigida por Alex Neoral e Tatiana Garcias, é uma das mais prestigiadas companhias de dança contemporânea do Brasil. Com 23 anos de trajetória, a Focus já se apresentou em diversas partes do mundo, celebrando a marca de 400 apresentações de "As Canções que Você Dançou pra Mim" em 2024. A companhia é reconhecida por sua excelência artística e pela sólida parceria com a Petrobras, que tem sido fundamental na manutenção e expansão de seus projetos.

“Estar à frente do que não aparece nos palcos, aprimorar o relacionamento com o patrocinador e idealizar iniciativas como o Petrobras Mirim, que inauguramos em 2022 para ocupar na formação da primeira infância referências de expressão corporal estão na rotina desde o início da minha história com o Alex. Foi perfeita a atitude de ter assumido esse lugar de representatividade, deixando de dançar, para constatar onde a Focus Cia de Dança está hoje”, destacaTatiana Garcias, sócia de Neoral na Focus.