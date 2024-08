Operação ocorreu na Avenida do Contorno, nas proximidades do Shopping Plaza Rio das Ostras - Foto: Divulgação

Operação ocorreu na Avenida do Contorno, nas proximidades do Shopping Plaza Rio das OstrasFoto: Divulgação

Publicado 25/08/2024 09:24

Rio das Ostras - Uma operação conjunta realizada pelas equipes do SETOR GOLF, APTRAN II, PMRO e RAS MPTR da 3ª CIA do 32º BPM em Rio das Ostras, focou na repressão da circulação de veículos irregulares, principalmente motocicletas. O objetivo da operação era diminuir os índices criminais relacionados ao roubo de veículos (RV) e roubo a transeuntes (RR), crimes frequentemente cometidos com o uso de motocicletas, além de prevenir acidentes de trânsito envolvendo veículos sem os equipamentos obrigatórios de segurança ou conduzidos por motoristas não habilitados.



Operação ocorreu na Avenida do Contorno, nas proximidades do Shopping Plaza Rio das Ostras Foto: Divulgação A operação ocorreu na Avenida do Contorno, nas proximidades do Shopping Plaza Rio das Ostras. Ao todo, foram realizadas aproximadamente 22 abordagens entre carros e motos, resultando em 11 notificações e 3 veículos apreendidos e levados para o depósito. A ação foi considerada um sucesso pelas autoridades, contribuindo para a segurança pública e a redução de delitos na região.