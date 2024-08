Polícia Militar prendeu um suspeito e apreendeu 270 pinos de cocaína - Foto: Reprodução

Publicado 25/08/2024 08:56

Rio das Ostras - Em uma operação para combater o tráfico de drogas em Rio das Ostras, a Polícia Militar prendeu um suspeito e apreendeu 270 pinos de cocaína na Rua Vinícius de Moraes, no bairro Recanto. A guarnição, seguindo orientações do coordenador Cosme Moreira, intensificou o patrulhamento próximo ao posto de saúde e à escola municipal da área, com o objetivo de reduzir a criminalidade local.

A ação começou após uma denúncia de um morador, que descreveu um indivíduo branco, de cabelo pintado de loiro e camisa preta do Vasco, traficando em frente a um depósito de bebidas. O suspeito também estaria escondendo as drogas em um terreno baldio na rua de trás. Ao chegarem ao local, os policiais encontraram o homem, que foi abordado, mas inicialmente não portava nenhum objeto ilícito. No entanto, após uma busca no terreno indicado, foram localizadas grandes quantidades de cocaína embaladas para venda, com inscrições que indicavam o preço e a facção dominante na área.

O suspeito, que já tinha um extenso histórico criminal e um mandado de prisão em aberto por homicídio, recebeu voz de prisão em flagrante. Ele foi levado à 128ª Delegacia de Polícia e, posteriormente, transferido para a 123ª Delegacia, responsável pela área. A ocorrência não foi gravada por câmeras corporais, pois esse equipamento não é disponibilizado para o serviço Proeis.