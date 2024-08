Ela é acusada de, em 2018, agredir a própria mãe, que morreu dias depois em decorrência das agressões sofridas - Foto: Reprodução

Ela é acusada de, em 2018, agredir a própria mãe, que morreu dias depois em decorrência das agressões sofridasFoto: Reprodução

Publicado 22/08/2024 10:58

Rio das Ostras - Uma mulher que estava foragida foi presa nesta quarta-feira (21) no bairro Aterrado, em Volta Redonda, por agentes da 93ª Delegacia de Polícia. Ela é acusada de um crime brutal: o assassinato de sua própria mãe, ocorrido em setembro de 2018, em Rio das Ostras. A prisão foi efetuada em cumprimento a um mandado por homicídio qualificado, uma vez que o crime chocou a comunidade pela violência envolvida.

De acordo com as investigações, o crime aconteceu quando a mulher retornou embriagada de uma festa para a casa onde morava com a mãe. Num ato de fúria, ela a agrediu violentamente. Na manhã seguinte, ao perceber a gravidade dos ferimentos, chamou uma amiga, que imediatamente levou a mãe ao hospital.

No hospital, os médicos constataram que a vítima havia sofrido traumatismo craniano, hemorragia cerebral, fraturas no ombro e costelas, além de marcas de mordidas nos braços. Inicialmente, a agressora tentou culpar um suposto assaltante, afirmando que ele teria invadido a residência e agredido a mãe.

No entanto, durante uma breve recuperação, a vítima conseguiu gravar um vídeo em que revelou que foi a própria filha quem a atacou. Confrontada com a gravação, a mulher confessou o crime. A mãe faleceu após 18 dias internada na Unidade de Terapia Intensiva (UTI). A agressora estava foragida até ser capturada nesta quarta-feira pela Polícia Civil. Ela agora aguarda julgamento no sistema penitenciário.