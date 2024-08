Captação e Estação de Tratamento de Água ganharam sensores e inversores de frequência que ajudam a identificar, preventivamente, eventuais ocorrências na operação do abastecimento - Foto: Divulgação

Publicado 22/08/2024 10:40

Rio das Ostras - A tecnologia avança cada vez mais em diversas áreas da sociedade, e no setor de saneamento básico, ela se torna uma ferramenta essencial para aprimorar e fortalecer os sistemas de abastecimento de água e tratamento de esgoto. Nas operações de abastecimento em Rio das Ostras, componentes tecnológicos desempenham um papel fundamental na otimização e eficiência dos processos operacionais, contribuindo diretamente para a melhoria da qualidade de vida da população local.

Neste ano, foram concluídas importantes instalações de painéis de comando com sensores e inversores de frequência nas unidades operacionais da Captação Ponte do Baião e na Estação de Tratamento de Água (ETA) Rio Dourado. Esses novos equipamentos representam um avanço significativo na eficiência e economia do tratamento da água no município, possibilitando um controle mais preciso e sustentável de todo o sistema.

Os inversores de frequência são especialmente eficazes ao permitir um aumento na capacidade de produção de água, ajustando a potência de operação e regulando a pressão e a vazão conforme a demanda. Essa tecnologia não apenas melhora a distribuição da água, mas também reduz o consumo de energia e prolonga a vida útil dos equipamentos, resultando em benefícios operacionais e financeiros.

Os sensores, por sua vez, monitoram continuamente os parâmetros dos motores elétricos nas instalações, coletando dados essenciais que são enviados para uma plataforma de gestão. Esses dados são analisados por técnicos e sistemas de inteligência artificial, permitindo a detecção precoce de possíveis falhas, o que evita interrupções imprevistas no fornecimento de água e garante a eficiência contínua das operações.

Segundo Christian Portugal, superintendente regional de Operações na Rio+Saneamento, o investimento em tecnologias avançadas é crucial para o aprimoramento dos sistemas de água e esgoto. "O uso dessas inovações não só aprimora a prestação de serviços, mas também garante a segurança operacional em Rio das Ostras, promovendo um sistema mais eficiente e sustentável", destaca Portugal. Ele ainda acrescenta que os ganhos tecnológicos trazem respostas mais rápidas e efetivas para os desafios diários, reforçando o compromisso com a sustentabilidade e a qualidade de vida dos moradores do município.

Com essas inovações, Rio das Ostras se posiciona na vanguarda da gestão de recursos hídricos, utilizando a tecnologia como aliada para garantir um futuro mais sustentável e eficiente.