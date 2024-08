Cineclube Cepro participa da Mostra Mercosul Audiovisual com programação infantil - Foto: Divulgação

Publicado 22/08/2024 10:34

Rio das Ostras - Na próxima quarta-feira (28), o Centro Cultural de Educação Popular de Rio das Ostras (Cepro) se prepara para oferecer uma experiência cinematográfica enriquecedora para o público infantojuvenil da região. O cineclube da instituição foi selecionado como um dos poucos pontos de exibição da Mostra Mercosul Audiovisual: Ciclo Infantil, um prestigiado evento organizado pelo Ministério da Cultura (MinC) em parceria com a Reunião Especializada de Autoridades Cinematográficas e Audiovisuais do Mercosul (Recam). Entre 204 locais inscritos, o Cepro foi escolhido para exibir uma programação que vai além do entretenimento, promovendo uma reflexão profunda sobre temas como identidade, amizade, superação e sustentabilidade.

As exibições ocorrerão em duas sessões, às 10h e às 15h, na sede do Cepro, localizada na Avenida das Flores, número 394, no bairro Âncora, em Rio das Ostras. A entrada é gratuita, garantindo que todas as crianças e suas famílias possam participar desse evento cultural, que promete ser uma verdadeira celebração do cinema e da diversidade cultural.

Com uma curadoria cuidadosamente elaborada, a programação do Cepro oferece filmes que não apenas divertem, mas também desafiam o jovem público a pensar criticamente sobre questões relevantes. Entre os destaques está a animação brasileira "Meu nome é Maalum" (2021), dirigida por Luísa Copetti. O curta narra a inspiradora jornada de uma menina negra que, com o apoio de sua família, transforma o preconceito em orgulho ao se reconectar com suas raízes afrocentradas. Outro filme que promete emocionar é "Sobre amizade e bicicletas" (2022), de Julia Vidal, que conta a história de Thiago e Cecília, uma menina com deficiência visual. Juntos, eles descobrem o verdadeiro significado da amizade e superação enquanto enfrentam o desafio de aprender a andar de bicicleta.

Além dessas produções, o público também poderá assistir à animação paraguaia "Não estão sozinhos" (2022), dirigida por Mathias Maciel. O filme acompanha a luta de uma mãe tatu e seu filhote para protegerem sua casa de uma escavadeira, em uma tocante narrativa de resistência ambiental. A seleção ainda inclui obras como "Esta lã é minha" (Argentina, 2020), "Teo, o menino azul" (Brasil, 2022) e "La Sixtina" (Colômbia, 2022), todas com forte apelo visual e narrativo, oferecendo às crianças uma oportunidade única de explorar diferentes culturas e perspectivas através do cinema.

A participação do Cepro na Mostra Mercosul Audiovisual é uma reafirmação de seu compromisso com a democratização do acesso à arte e à cultura. "Nosso objetivo é proporcionar experiências que não apenas educam, mas também encantam, criando um ambiente onde as crianças possam se conectar com diferentes realidades e reflexões, sempre por meio da arte", afirma a Professora Rosilene, responsável pelo centro cultural. Para Brenda Iolanda, coordenadora de projetos do Cepro, a importância de garantir o direito à cultura para todas as crianças é fundamental. "Acreditamos que devemos lutar para que o acesso à cultura seja uma realidade para todos, e eventos como este são essenciais para alcançar esse objetivo", ressalta Brenda.

Com essa programação diversificada e acessível, o Cepro continua a consolidar seu papel como um importante promotor da cultura em Rio das Ostras, oferecendo ao público jovem uma janela para o mundo através da magia do cinema.