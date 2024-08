Romário ressaltou que a candidatura de Carlos Augusto é a mais representativa e que a cidade estará sendo muito bem administrada por ele - Foto: Divulgação

Publicado 22/08/2024 19:16 | Atualizado 22/08/2024 19:16

Rio das Ostras - O senador Romário (PL) esteve em Rio das Ostras, para declarar apoio ao ex-prefeito Carlos Augusto (PL). Eles caminharam lado a lado, por alguns bairros da cidade, na tarde desta quinta-feira (22). Seguidos por dezenas de pessoas, eles passaram pelo comércio e conversaram com a população.



“Foi emocionante sentir o calor e o carinho dos riostrenses, que reconhecem todo o trabalho que, ao longo dos anos, temos dedicado com tanto amor a essa cidade. Romário, com sua trajetória dedicada à saúde e à proteção da vida, especialmente das pessoas com deficiência, já destinou importantes verbas para fortalecer a saúde do nosso município. Hoje, ele reafirmou seu compromisso em continuar abrindo as portas de Brasília para nossa cidade no próximo ano”, disse o candidato à prefeito Carlos Augusto.

Romário ressaltou que a candidatura de Carlos Augusto é a mais representativa e que a cidade estará sendo muito bem administrada por ele.

Pelas redes sociais, o senador publicou. "Rio das Ostras! Acabei de chegar e já fui recebido com muito carinho na caminhada pelas ruas da cidade, ao lado do meu parceiro Carlos Augusto, nosso futuro prefeito, número 22. Rio das Ostras tem um potencial enorme para crescer ainda mais, e foi por isso que destinei 300 mil reais para a Saúde do município. Eu acredito no futuro dessa cidade e na força da sua gente. Com o Carlos Augusto na prefeitura, com o número 22, tenho certeza de que todo esse potencial vai ser realizado. Vamos juntos nessa jornada pra Rio das Ostras voltar a dar certo!",postou.