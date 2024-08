Durante a revista, foi encontrada na cintura do suspeito uma pistola - Foto: Reprodução

Publicado 25/08/2024 09:10

Rio das Ostras - Uma operação policial na Avenida Rodrigues de Melo, no bairro Bosque da Areia, em Rio das Ostras, resultou na prisão de um homem por porte ilegal de arma de fogo. A ação foi realizada pela guarnição da região, que se dirigiu ao local após receber informações sobre a presença de um indivíduo armado na área.

No local, os agentes abordaram um homem que correspondia à descrição fornecida. Durante a revista, foi encontrada na cintura do suspeito uma pistola da marca Taurus, calibre 9mm, modelo PT 111G2 C, semi-automática. Embora o homem tenha apresentado um registro da arma em nome de Rômulo da Silveira, ele não possuía a documentação necessária para o porte, configurando a irregularidade.



Diante dos fatos, o suspeito foi levado à 128ª Delegacia de Polícia, sendo posteriormente transferido para a 123ª DP, onde foi preso em flagrante por porte ilegal de arma de fogo de uso restrito, conforme o artigo 16 do Código Penal. O homem permanece detido sem direito a fiança, e sua integridade física foi garantida durante todo o procedimento.