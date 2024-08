A tradição do "Gnocchi da Fortuna": Um sabor que atrai prosperidade em Rio das Ostras - Foto: Ilustração

Publicado 27/08/2024 11:25

Rio das Ostras - No dia 29 de agosto, Rio das Ostras se transforma em um verdadeiro cenário de celebração com o Festival de Nhoque da Fortuna. Inspirada por uma antiga lenda italiana, a data promete trazer sorte e prosperidade para todos que participam desta tradição gastronômica.



A história remonta ao século VI, quando São Pantaleão, em um momento de necessidade, foi acolhido por uma família humilde que compartilhou seu prato de nhoque. Em sinal de gratidão, o santo deixou moedas de ouro sob os pratos, tornando o dia 29 de cada mês um símbolo de sorte. Esta tradição, agora celebrada em vários países, ganha vida no Galleria Gastrobar em Rio das Ostras através do festival que ocorre todos os meses.



Neste evento, a lenda ganha sabor com uma variedade de nhoques preparados com ingredientes frescos e locais, como batata roxa, batata inglesa, aipim e banana da terra. Os visitantes podem escolher entre diferentes molhos, incluindo branco, pomodoro, manteiga de sálvia, bolonhesa, caprese e in mare.

“Aqui no restaurante, mantemos essa tradição viva, misturando o sabor italiano com o toque capixaba, que é a nossa identidade. É uma forma de honrar nossas raízes e oferecer algo especial aos nossos clientes”, disse a chef Penhamara Araújo Lima.



O festival não é apenas uma celebração culinária, mas também uma oportunidade para seguir a tradição: os participantes colocam uma moeda sob o prato antes de comer as sete primeiras bolinhas de nhoque, acreditando que esse gesto trará sorte e prosperidade.



A celebração oferece uma experiência enriquecedora tanto para os apreciadores de gastronomia quanto para aqueles que acreditam no poder simbólico do nhoque.

"O Gnocchi da Fortuna é mais do que um prato, é uma celebração da generosidade e da fé na abundância”, concluiu ela.

