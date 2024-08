A pistola foi apreendida pela polícia - Foto: Divulgação

Publicado 25/08/2024 10:25 | Atualizado 25/08/2024 10:26

Rio das Ostras - Na noite de sábado (25), a polícia foi chamada para intervir em um caso de violência doméstica no bairro Rocha Leão, em Rio das Ostras. De acordo com o relato da solicitante, o conflito começou quando seu companheiro, após consumir bebidas alcoólicas, iniciou uma discussão que rapidamente escalou para violência. O filho do casal tentou intervir na briga e acabou entrando em confronto físico com o pai.

Durante o tumulto, o acusado teria ido até o armário e pegado uma pistola, ameaçando matar todos presentes na casa. Em sua defesa, o homem alegou que apenas pegou a arma após ser agredido pelo filho, que teria utilizado uma faca. Diante da situação, todos os envolvidos foram levados à delegacia para prestar depoimentos e esclarecer os fatos. A pistola foi apreendida pela polícia.