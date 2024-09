Kátia Macillo delineou suas prioridades e estratégias para enfrentar os desafios de Rio das Ostras, oferecendo uma visão clara do que pretende realizar se eleita - Foto: Divulgação

Kátia Macillo delineou suas prioridades e estratégias para enfrentar os desafios de Rio das Ostras, oferecendo uma visão clara do que pretende realizar se eleitaFoto: Divulgação

Publicado 03/09/2024 13:49

Rio das Ostras - O Jornal O DIA vai apresentar a candidata em Rio das Ostras, Kátia Macillo (PT), que disputa as eleições de 2024. Com uma proposta inovadora e uma visão abrangente para o desenvolvimento da cidade, Macillo se destaca como uma opção forte e promissora para liderar o município.

Kátia Macillo delineou suas prioridades e estratégias para enfrentar os desafios de Rio das Ostras, oferecendo uma visão clara do que pretende realizar se eleita. Ela apresenta um plano abrangente para a modernização do sistema de saúde da cidade, que inclui a expansão das equipes médicas, com a convocação dos mais profissionais concursados ​​para as Unidades Básicas de Saúde e especialistas em áreas críticas como pediatria, ginecologia, obstetrícia, ortopedia, cardiologia e cirurgia.

Na visão de Kátia, para que Rio das Ostras alcance um patamar de pleno desenvolvimento e prosperidade, é necessária uma gestão que priorize a inclusão social e o atendimento às necessidades de todos os cidadãos, sem favorecimentos a grupos específicos. Ela acredita que, com um governo comprometido e transparente, será possível enfrentar os desafios e promover um futuro próspero para a cidade.

ENTREVISTA

O DIA – Quais serão suas prioridades para melhorar o atendimento na saúde pública?

KÁTIA MACILLO: "Minha prioridade é modernizar a gestão da saúde em Rio das Ostras. Planejo implementar prontuários eletrônicos e ampliar as equipes da Estratégia de Saúde da Família. Também pretendo criar uma Unidade de Atendimento à Saúde Integral da Mulher e fortalecer o Programa 'Melhor em Casa', que oferecerá cuidados especiais para idosos e crianças com necessidades especiais."

Como pretende melhorar a qualidade do ensino nas escolas municipais?

"Minha proposta inclui a ampliação do horário integral nas escolas, aumentando as vagas e melhorando a alimentação e a segurança. Quero valorizar os professores e introduzir tecnologias modernas na educação, alinhando-as às mudanças sociais e pedagógicas."

Como priorizará a pavimentação e manutenção das vias públicas?

"Planejo implementar o Programa de Obras e Serviços Públicos (ProSEMSP), que gerenciará uma infraestrutura de maneira mais eficiente, abordando o rápido crescimento populacional e a crescente demanda por serviços."

O que fará para resolver a questão do saneamento básico?

"Pretendo utilizar o ProSEMSP para melhorar a rede de esgoto e o tratamento de águas residuais, com foco na manutenção e melhoria da infraestrutura já existente."

Quais estratégias usaremos para fomentar o turismo local?

"Vou revitalizar o espaço do Camping para eventos permanentes e promover grandes eventos culturais, como o Jazz & Blues e o OstraCycle. Além disso, investirei em infraestrutura e segurança para atrair mais turistas."

Como incentivará o crescimento econômico local?

"Pretendo diversificar a economia com a criação de uma moeda social, o LERIPE, e promover a diversificação econômica para fortalecer os bairros periféricos e estimular o comércio local."

Como valorizará a cultura local e a preservação de patrimônios?

"Quero restaurar infraestruturas culturais, como a Biblioteca Pública e a Concha Acústica, além de criar novas bibliotecas e o Museu do Jazz & Blues para integrar e valorizar os artistas locais."

Quais políticas serão adotadas para gerar empregos e renda?

"Você apostará na contratação de mão de obra local e na moeda social LERIPE para transferências de economia e criação de empregos, garantindo transparência e eficiência no uso dos recursos públicos."

Como aumentar a segurança pública e reduzir a criminalidade?

"Proponho a criação de um Centro Integrado de Monitoramento e a ampliação da Guarda Municipal. Também quero integrar as forças de segurança e criar um Plano de Contingência para emergências."

Como ampliar e melhorar os programas sociais existentes?

"Você usará minha proximidade com o Governo Federal e a experiência em Maricá para desenvolver a moeda social e fomentar a economia dos bairros periféricos, melhorando a assistência às famílias vulneráveis."

Qual será sua prioridade número um?

"Minha prioridade será implementar um aplicativo de gestão pública, 'A Cidade na Palma da Mão', para melhorar a transparência e a eficiência dos serviços, usando tecnologia para otimizar a gestão e a comunicação com a população."

Como trabalhará com o Legislativo?

"Defendendo uma relação equilibrada entre Executivo e Legislativo, onde o Executivo mantém suas prerrogativas, mas colabora com o Legislativo para aprovar projetos importantes para a cidade."

O que falta para que a cidade alcance o pleno desenvolvimento?

“Acredito que precisamos de um plano de desenvolvimento que inclua inovação e um crescimento acelerado e sustentável, com a participação ativa da população e uma gestão transparente.”

Como resolverá a falta de calçamento e iluminação pública?

"Vou priorizar os bairros com maiores necessidades e garantir a manutenção da infraestrutura existente, corrigindo a má administração dos recursos públicos."

Como resolverá problemas clássicos como a falta de saneamento e infraestrutura?

"Você adota um modelo de gestão participativa e exige que as empresas cumpram suas obrigações, garantindo a colaboração eficaz e a responsabilidade pela qualidade dos serviços."