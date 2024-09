Cantora e compositora traz seu mais recente trabalho ao Trik Trik Pub, explorando uma fusão de ritmos e sons - Foto: Divulgação

Publicado 03/09/2024 11:18 | Atualizado 03/09/2024 11:18

Rio das Ostras - Thati Dias, conhecida por sua curiosidade e talento em navegar por diferentes gêneros musicais, está pronta para encantar o público de Rio das Ostras com seu mais novo espetáculo, Soturna. A apresentação, marcada para o dia 6 de setembro, no Trik Trik Pub, promete uma noite de intensidade musical, a partir das 23h, com classificação livre. O show contará ainda com a participação especial do rapper Pretidão, trazendo uma mistura única de estilos e sonoridades.

Com influências que vão da MPB ao jazz, passando pelo R&B, neosoul, trip-hop e rap, Soturna é um reflexo da riqueza artística de Thati Dias. No palco, além de sua voz marcante, Thati tocará Kaossilator, acompanhado por Diogo Spadaro (guitarra e beats), Matheus Jazz Bass (baixo) e Denisson Caminha (bateria). No repertório, destacam-se as faixas "Um labirinto em cada pé" e "Anelis Assumpção", além de releituras criativas de clássicos como “Take Five” e “Ladeira da Preguiça”.

“É uma aventura fazer esse show aqui! Depois de tantos fãs e amigos pedirem, finalmente chegou esse momento e eu estou muito empolgado, trazendo artistas de diferentes cidades comigo pra somar nessa festa! Venham que eu prometo e entrego, viu?!” declarou Thati Dias, mostrando sua animação para o reencontro com o público local.