Luciano compartilhou sua visão de futuro para o município, ressaltando a importância da justiça social e do desenvolvimento educacional como pilares de uma sociedade mais justa e igualitária - Foto: Divulgação

Publicado 02/09/2024 13:19

Rio das Ostras - Na corrida para a Prefeitura de Rio das Ostras nas Eleições 2024, o candidato Professor Luciano, representando a coligação PSOL-Rede, destaca-se por sua trajetória comprometida com a educação e a defesa dos direitos dos trabalhadores. Em entrevista ao Jornal O DIA, Luciano compartilhou sua visão de futuro para o município, ressaltando a importância da justiça social e do desenvolvimento educacional como pilares de uma sociedade mais justa e igualitária.

Nascido na periferia e filho de trabalhadores com ensino primário, Professor Luciano exemplifica a ascensão social através da educação. Ele possui duas graduações em História pela UFRJ, além de uma pós-graduação e um Mestrado em Planejamento Urbano pela mesma instituição, culminando na publicação de um livro sobre como combater enchentes. Atualmente, é doutorando em Educação pela UFRRJ, o que reforça sua crença de que a educação é o caminho para a transformação social.

Ele é professor concursado em Rio das Ostras e no Rio de Janeiro, além de atuar na rede privada como professor Salesiano. Seu compromisso com a formação de jovens e adultos para uma sociedade mais justa é evidente em suas ações e propostas de campanha. Entre suas principais propostas, estão a melhoria da saúde, educação, urbanização e segurança pública no município.

ENTREVISTA

O DIA – Quais serão as suas prioridades para melhorar o atendimento na rede de saúde pública do município? Como pretende reduzir as filas e melhorar o acesso aos especialistas?

PROFESSOR LUCIANO: "Vamos convocar mais profissionais da saúde concursados e aumentar a quantidade de médicos especialistas, como pediatras, ginecologistas, obstetras, ortopedistas, cardiologistas e cirurgiões. A ideia é que os riostrenses não precisem mais se deslocar para outros municípios em busca de atendimento. Também faremos o agendamento online para eliminar favorecimentos políticos e aumentar os recursos para medicamentos na farmácia popular municipal. Implementaremos uma unidade de atendimento humanizado para a saúde da mulher, focando no pré-natal e parto, com valorização das doulas e expansão do NASCA. Além disso, investiremos em medicina preventiva e ampliação do atendimento em saúde mental."

Quais são seus planos para melhorar a qualidade do ensino nas escolas municipais e elevar os índices de desempenho dos estudantes?

"Vamos implementar atendimento em período integral em novas creches municipais e retomar o Centro Integrado de Convivência, oferecendo atividades culturais e esportivas. Também promoveremos a educação integral nas escolas de Ensino Fundamental e reduziremos o número de alunos por sala. Ampliaremos a oferta de Educação de Jovens e Adultos, reabriremos turmas de ensino médio e investiremos na climatização das escolas, além de melhorar a infraestrutura com laboratórios e bibliotecas. Garantiremos a entrega do material escolar no início do ano letivo e aprovaremos o Plano de Cargos, Carreira e Vencimento para os profissionais da educação."

Como sua gestão pretende priorizar a pavimentação e manutenção das vias públicas, especialmente em bairros mais afastados?

"Adotaremos sistemas permeáveis de calçamento urbano e pavimentação asfáltica em grandes avenidas para evitar enchentes e aquecimento. Implantaremos ciclo faixas e bicicletários em repartições públicas e faremos intervenções urbanísticas com atenção especial para idosos, gestantes e pessoas com deficiência."

O que será feito para resolver a questão do saneamento básico, incluindo a ampliação da rede de esgoto e o tratamento de águas residuais?

"Revisaremos o contrato com a empresa de esgoto privatizada com o objetivo de municipalização, encerrando taxas abusivas. Faremos uma grande intervenção para desobstruir redes de águas pluviais, combater ligações clandestinas e depósitos de resíduos. Investiremos em infraestrutura urbana para tratamento e expansão da oferta de água, além do desassoreamento do Canal de Medeiros e obras ecologicamente sustentáveis em seu entorno."

Quais estratégias serão implementadas para fomentar o turismo local e atrair mais visitantes à cidade, contribuindo para a economia?

"Investiremos em ecoturismo sustentável nas praias e na capacitação da mão de obra local. Estimularemos o turismo cultural no Museu Arqueológico Sambaqui da Tarioba e na estação de trem em Rocha Leão. Investiremos no turismo ecológico em Cantagalo e na Reserva Biológica União, e promoveremos festivais de música ao longo do ano para gerar emprego e renda."

Como sua gestão pretende incentivar o crescimento econômico local e atrair novas empresas para a cidade?

"Implementaremos incentivos fiscais para empresas que socializem os lucros com os trabalhadores e criaremos uma Incubadora de Cooperativas de Trabalhadores. Estimularemos a Economia Solidária e aumentaremos os salários dos servidores públicos para fomentar o comércio. Também desburocratizaremos a criação de novas empresas e incentivaremos a adoção de jovens aprendizes e estágios remunerados."

O que será feito para valorizar e promover a cultura local, incluindo a preservação de patrimônios históricos e a realização de eventos culturais?

"Abriremos concursos para profissionais da cultura e apoiaremos festivais independentes de música, dança e teatro. Investiremos em infraestrutura para eventos culturais e promoveremos a Feira da Literatura e da Cultura de Rio das Ostras (FLIC). Criaremos um Programa de Bibliotecas Volantes e manteremos o Atelier do Artesão e a Feira de Artesanato."

Quais serão suas políticas para gerar mais empregos e oportunidades de renda para os moradores, especialmente para os jovens?

"Implementaremos uma renda básica para famílias em vulnerabilidade social e construiremos uma rodoviária no bairro Âncora para gerar emprego. Desburocratizaremos a obtenção de licenças para comércio ambulante e incentivaremos o artesanato e comércio popular. Ofereceremos cursos profissionalizantes e preparatórios gratuitos para concursos públicos e ENEM, e estimular a contratação de jovens aprendizes."

Quais são suas propostas para aumentar a segurança pública e reduzir a criminalidade na cidade?

"Convocaremos mais guardas municipais e aumentaremos a iluminação pública e o monitoramento eletrônico por câmeras. Aumentaremos a presença da Guarda Municipal em colaboração com órgãos de segurança pública e investiremos na educação integral para combater o recrutamento de jovens pelo crime organizado."

Como sua gestão irá ampliar e melhorar os programas sociais existentes para atender melhor às famílias em situação de vulnerabilidade?

"Ampliar a renda básica cidadã e desburocratizar a concessão de benefícios eventuais, como auxílio natalidade e auxílio funeral. Ampliaremos o número de CRAS e criaremos Casas de Passagem e Abrigos de longa permanência para idosos, pessoas em situação de rua, mulheres vítimas de violência, e demais grupos vulneráveis."

Qual será sua prioridade número um caso seja eleito? Como essa prioridade beneficiará diretamente a população?

"Minha prioridade será a saúde municipal. Convocaremos múltiplos profissionais de saúde para garantir que os habitantes não precisem se deslocar para outros municípios. Implementaremos agendamento online para maior transparência e aumentaremos os recursos para medicamentos. Investiremos em medicina preventiva e ampliação do atendimento em saúde mental."

Como você enxerga a importância da relação entre o Executivo e o Legislativo? Como pretende trabalhar em conjunto com a Câmara para garantir a aprovação de projetos importantes?

"Construirei uma gestão transparente e baseada no diálogo aberto. Criaremos canais de participação popular e usaremos a pressão popular para apoiar projetos na Câmara. Convocaremos os riostrenses para sessões da câmara e audiências públicas para influenciar positivamente as políticas públicas."

Na sua visão, o que falta para que nossa cidade alcance um patamar de pleno desenvolvimento e prosperidade?

"Falta construir uma cidade que garanta direitos sociais a todos, sem práticas clientelistas. Nosso compromisso é com serviços públicos de qualidade para todos os moradores, respeitando e dignificando a população."

Quais são seus planos para resolver a falta de calçamento e iluminação pública em alguns bairros? Existe um cronograma para essas melhorias?

"Investiremos em iluminação pública e calçamento urbano, com prioridade para bairros periféricos. Adoção de sistemas permeáveis e pavimentação asfáltica em grandes avenidas serão implementados para garantir infraestrutura adequada e evitar problemas como enchentes."

Como você pretende solucionar problemas crônicos, como a falta de saneamento básico e a necessidade de melhorias na infraestrutura urbana?

"Focaremos em uma urbanização ecologicamente equilibrada, priorizando bairros sem infraestrutura de saneamento. Investiremos em drenagem pluvial, arborização e iluminação pública adequada, além de atualizar o plano diretor da cidade para combater a desigualdade social e promover a habitação popular."