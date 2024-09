Suspeito é preso em flagrante com 55 pinos de cocaína em Rio das Ostras - Foto: Divulgação

Publicado 04/09/2024 10:50

Rio das Ostras - Uma operação policial realizada na Rua Elizete Cardoso, no bairro Recanto, em Rio das Ostras, resultou na prisão de um homem suspeito de envolvimento com o tráfico de drogas. A guarnição estava em patrulhamento na área quando notou um indivíduo saindo de um terreno baldio com três pinos de uma substância branca, aparentando ser cocaína, e R$ 20,00 em dinheiro.

Ao ser abordado, o suspeito confessou estar praticando tráfico de drogas e revelou que trabalhava para um indivíduo conhecido como "Negão". Ele também indicou o local onde estava escondido o restante do material. Os policiais encontraram mais 52 pinos de cocaína em uma sacola no local indicado.

Diante dos fatos, o suspeito foi conduzido à 128ª DP, onde foi autuado por tráfico ilícito de drogas e associação para o tráfico, conforme os artigos 33 e 35 da lei 11.343/2006. O indivíduo permanece preso à disposição da Justiça.