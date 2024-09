Brasil compete em 59 ocupações ligadas à indústria e ao comércio - Foto: Divulgação

Brasil compete em 59 ocupações ligadas à indústria e ao comércioFoto: Divulgação

Publicado 09/09/2024 11:12

Rio das Ostras - Rio das Ostras marca presença no cenário global de educação profissional! Vanessa Coelho, de 21 anos, e Bruna Martins, de 20 anos, vão representar o estado do Rio de Janeiro na 47ª edição do WorldSkills, em Lyon, na França, entre os dias 10 e 15 de setembro de 2024. Considerado o maior evento de educação profissional do planeta, o WorldSkills reúne jovens de mais de 80 países para competir em mais de 60 modalidades, que vão desde tecnologia da informação até recepção de hotel e cabeleireiro. Este ano, as talentosas Vanessa e Bruna, que têm raízes em Rio das Ostras, prometem levar suas habilidades ao topo da competição.

Vanessa Coelho, que competirá na categoria Recepção de Hotel, está entusiasmada com a oportunidade de representar o Brasil em um evento de tão grande prestígio. “Essa é uma chance única e transformadora, estou determinada a dar o meu melhor e honrar todo o apoio que recebi,” diz Vanessa, que está em intensa preparação para a competição. Bruna Martins, por sua vez, participará na categoria de Cabeleireiro e reconhece a grande responsabilidade de carregar a bandeira do Brasil. “Dedico-me diariamente para ser a melhor. Saber que há uma equipe inteira apostando em mim é uma responsabilidade enorme,” destaca Bruna, mostrando o compromisso necessário para alcançar o nível de excelência exigido pelo WorldSkills.

O Senac, que já tem tradição em compor a delegação brasileira para o WorldSkills, é responsável por todo o treinamento rigoroso e suporte que as competidoras recebem. Isso inclui simulações, preparação técnica e apoio emocional, garantindo que Vanessa e Bruna estejam prontas para enfrentar os desafios e mostrar ao mundo o talento de Rio das Ostras.

Em 2024, Marcelo Ayres, presidente do Sindicomércio de Rio das Ostras, Casimiro de Abreu e Silva Jardim, e membro do Conselho Deliberativo da Fecomércio, também estará presente em Lyon a convite da Fecomércio, para representar a região e apoiar as competidoras. "Participar de um evento dessa magnitude é essencial para o Sindicomércio. Estamos investindo fortemente na qualificação profissional nos municípios que representamos, e estar no WorldSkills Lyon 2024 é uma forma de mostrar ao mundo o potencial dos nossos profissionais," afirmou Ayres.

Lyon, conhecida por seu rico patrimônio histórico e cultural, será o palco ideal para essa vitrine global de talentos e habilidades profissionais, onde Rio das Ostras terá seu brilho garantido.