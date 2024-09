Drogas apreendidas pela polícia em operação em Nova Aliança, Rio das Ostras - Foto: Divulgação

Drogas apreendidas pela polícia em operação em Nova Aliança, Rio das OstrasFoto: Divulgação

Publicado 08/09/2024 09:55

Rio das Ostras - Em mais uma operação realizada a guarnição do 32º Batalhão de Polícia Militar (32º BPM), em conjunto com a equipe da APREV Âncora, apreendeu uma grande quantidade de drogas na Rua Palmira Ribeiro de Souza, em Nova Aliança, Rio das Ostras. A ação ocorreu após uma denúncia de tráfico de drogas na região, mais especificamente em um beco ao lado de um depósito de bebidas.



Os policiais se depararam com o suspeito Luiz Filipe de Souza Carneiro, conhecido como "Vovô" ou "Flamengo", saindo de uma residência. Ao ser abordado, Luiz Filipe fugiu, jogando uma bicicleta contra os policiais e pulando diversos muros na tentativa de escapar. Durante a fuga, sua companheira, Ana Beatriz Almeida Oliveira, tentou impedir a aproximação da polícia ao se jogar na frente dos agentes com uma criança no colo, o que permitiu que Luiz Filipe ganhasse tempo e fugisse.

Drogas apreendidas pela polícia em operação em Nova Aliança, Rio das Ostras Foto: Divulgação

O pai de Luiz Filipe, Denildo Carneiro Junior, estava presente e autorizou a revista na residência, onde os policiais encontraram 13 buchas de haxixe e 20 de maconha escondidas atrás da TV da sala. Após seguir o trajeto da fuga, a guarnição localizou uma mochila contendo 77 pinos de cocaína, 208 pedras de crack e 13 unidades de ecstasy.



Toda a ação foi registrada pelas câmeras corporais dos policiais. O material apreendido foi encaminhado à 128ª Delegacia de Polícia (128ª DP) para os devidos procedimentos legais. O suspeito, Luiz Filipe, permanece foragido.









O pai de Luiz Filipe, Denildo Carneiro Junior, estava presente e autorizou a revista na residência, onde os policiais encontraram 13 buchas de haxixe e 20 de maconha escondidas atrás da TV da sala. Após seguir o trajeto da fuga, a guarnição localizou uma mochila contendo 77 pinos de cocaína, 208 pedras de crack e 13 unidades de ecstasy.Toda a ação foi registrada pelas câmeras corporais dos policiais. O material apreendido foi encaminhado à 128ª Delegacia de Polícia (128ª DP) para os devidos procedimentos legais. O suspeito, Luiz Filipe, permanece foragido.