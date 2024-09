Suspeito é preso com drogas após tentativa de fuga em Rio das Ostras - Foto: Divulgação

Suspeito é preso com drogas após tentativa de fuga em Rio das OstrasFoto: Divulgação

Publicado 08/09/2024 09:49

Rio das Ostras - Em mais uma operação a guarnição do Proeis de Rio das Ostras prendeu um indivíduo por tráfico de drogas na Praia da Tartaruga. Seguindo as diretrizes do coordenador do Proeis para reduzir os índices criminais na região, os policiais estavam em patrulhamento na Rua 16, próximo a um conhecido ponto de tráfico de drogas, quando notaram um homem em atitude suspeita.

Vestindo bermuda jeans e blusa vermelha, o suspeito, ao perceber a aproximação da viatura, tentou fugir, pulando muros de residências em direção à praia. A guarnição se dividiu, cercando o local, e conseguiu capturá-lo na areia da Praia da Tartaruga. Durante a abordagem, o homem admitiu que estava traficando drogas e que havia jogado o material ilícito na vegetação próxima.

Os policiais localizaram 9 pinos de cocaína, 1 pedra de crack, 2 buchas de maconha e R$ 70,00 em espécie no bolso da bermuda do suspeito. Ele foi preso em flagrante e conduzido à 128ª Delegacia de Polícia (128ª DP) e, posteriormente, à 123ª DP para os procedimentos legais. O indivíduo permanecerá preso, respondendo pelos crimes previstos nos artigos 33 e 35 da Lei de Drogas.