Polícia Militar apreende drogas e detém menor de idade durante operação em Rio das OstrasFoto: Divulgação

Publicado 08/09/2024 09:45

Rio das Ostras - Uma operação da Polícia Militar realizada no Residencial Praia Âncora, em Rio das Ostras, resultou na apreensão de drogas e na detenção de um menor de idade, vinculado à facção criminosa Comando Vermelho (CV).

Durante patrulhamento, os policiais perceberam dois indivíduos em atitude suspeita. Ao perceberem a aproximação da guarnição, os suspeitos fugiram para uma área de mata próxima. Um dos indivíduos chegou a disparar contra o CB Ennes, que revidou, mas o agressor conseguiu fugir para um destino desconhecido.

O segundo indivíduo, foi capturado no local. Com ele, a polícia encontrou uma mochila contendo uma quantidade significativa de entorpecentes, que ainda está sendo contabilizada. Após a detenção, a polícia entrou em contato com o padrasto do menor, para informá-lo sobre o ocorrido.

Devido aos ferimentos causados pela fuga através da mata, o menor foi levado para atendimento médico na UPA do bairro Âncora e, posteriormente, encaminhado à 128ª Delegacia de Polícia (128ª DP) para as devidas providências.