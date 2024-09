candidato promete trazer uma administração pautada pela seriedade, transparência e inovação, alinhada com os anseios da população e preparada para responder aos desafios do futuro - Foto: Divulgação

candidato promete trazer uma administração pautada pela seriedade, transparência e inovação, alinhada com os anseios da população e preparada para responder aos desafios do futuroFoto: Divulgação

Publicado 08/09/2024 10:27 | Atualizado 08/09/2024 10:28

Rio das Ostras — O cenário político de Rio das Ostras ganha mais um nome na corrida eleitoral de 2024: Misaias Machado. Com uma trajetória marcada por dois mandatos como vereador e a autoria de mais de 500 propostas de lei, Misaias traz uma bagagem robusta para a disputa pela Prefeitura. Além de sua atuação como vereador, onde se destacou como o mais atuante da história da Câmara Municipal, ele também exerce o papel de presidente do partido Republicanos na cidade.

Em sua trajetória política, Misaias sempre se destacou pelo compromisso e seriedade na fiscalização do executivo municipal. Sua atuação foi decisiva na solução de problemas críticos que afligem a população, especialmente nas áreas de saúde, segurança e educação, para as quais conseguiu recursos importantes por meio de emendas parlamentares.

Misaias Machado se apresenta como um candidato preparado para liderar uma administração eficiente e visionária, com um olhar voltado para o futuro de Rio das Ostras. Ao lado de Misaias, na chapa majoritária, está a Drª Heloisa Peixoto, uma advogada com vasta experiência e um histórico de defesa dos direitos das pessoas em situação de vulnerabilidade, especialmente mulheres vítimas de violência.

Ao longo de sua carreira, Misaias mostrou-se um político comprometido com a fiscalização rigorosa e com a implementação de políticas que realmente façam a diferença na vida dos cidadãos. Ele acredita que essa experiência acumulada o prepara para enfrentar os desafios de uma gestão municipal. Com essa candidatura, o candidato promete trazer uma administração pautada pela seriedade, transparência e inovação, alinhada com os anseios da população e preparada para responder aos desafios do futuro.

ENTREVISTA:

O DIA – Quais serão as suas prioridades para melhorar o atendimento na rede de saúde pública do município? Como pretende reduzir as filas e melhorar o acesso aos especialistas?

MISAIAS MACHADO: “Minha prioridade será modernizar e expandir os serviços de saúde. Vou focar na ampliação do número de especialistas e na criação de uma central de agendamentos eficiente. Planejo digitalizar o sistema de marcação de consultas e exames para reduzir filas e tempos de espera. Além disso, vou fortalecer as parcerias com o governo estadual e federal para aumentar os recursos destinados à saúde. Quero garantir que todos tenham acesso rápido e qualificado aos serviços médicos que precisam.”

Quais são seus planos para melhorar a qualidade do ensino nas escolas municipais e elevar os índices de desempenho dos estudantes?

“Eu quero investir na formação contínua dos professores, garantindo que eles estejam sempre atualizados e preparados para oferecer o melhor ensino possível. Também vou melhorar a infraestrutura escolar e incorporar tecnologias educacionais para tornar as aulas mais dinâmicas e interativas. Além disso, pretendo implementar um programa de reforço escolar e tutoria para alunos com dificuldades, ajudando-os a superar desafios e melhorar seu desempenho. Acredito que, com essas ações, podemos elevar significativamente os índices de desempenho dos nossos estudantes.”

Como sua gestão pretende priorizar a pavimentação e manutenção das vias públicas, especialmente em bairros mais afastados?

“Estamos comprometidos em melhorar a infraestrutura dos bairros que mais precisam. Para isso, implementaremos um plano contínuo de manutenção e pavimentação das vias públicas. E queremos ouvir o morador para entender suas necessidades. Por isso, realizaremos audiências públicas para que a população possa expressar suas demandas. Assim, garantimos que as ações de infraestrutura sejam conduzidas de forma transparente e eficiente, atendendo às reais necessidades de todos.”

O que será feito para resolver a questão do saneamento básico, incluindo a ampliação da rede de esgoto e o tratamento de águas residuais?

“A ampliação do saneamento básico é uma das minhas prioridades. Vou buscar parcerias público-privadas para investir em projetos de tratamento de esgoto e expansão da rede de coleta. Além disso, vou fortalecer a fiscalização para garantir que os serviços sejam executados de forma correta e eficiente. Quero assegurar que todos tenham acesso a um saneamento de qualidade, melhorando a saúde e a qualidade de vida da nossa comunidade.”

Quais estratégias serão implementadas para fomentar o turismo local e atrair mais visitantes à cidade, contribuindo para a economia?

“Em minha gestão, vou fortalecer a identidade turística de Rio das Ostras através de campanhas de marketing que destaquem nossas belezas e cultura. Vamos melhorar a infraestrutura turística e estabelecer parcerias com empresas para desenvolver eventos sazonais que atraiam visitantes. Além disso, vou investir na preservação ambiental, valorizando nossas belezas naturais e garantindo que nossa cidade continue sendo um destino atraente e sustentável.”

Como sua gestão pretende incentivar o crescimento econômico local e atrair novas empresas para a cidade?

“Eu pretendo criar um ambiente favorável para negócios, oferecendo incentivos fiscais e simplificando os processos para a abertura de empresas. Também vou focar na qualificação da mão de obra local, preparando nossos cidadãos para o mercado de trabalho. Além disso, planejo criar um polo de desenvolvimento econômico que atraia investimentos e novas empresas para a nossa cidade. Quero ver nossa economia crescer e prosperar, beneficiando toda a comunidade.”

O que será feito para valorizar e promover a cultura local, incluindo a preservação de patrimônios históricos e a realização de eventos culturais?

“Eu vou investir na preservação dos nossos patrimônios históricos e incentivar eventos culturais que celebrem a identidade local. Planejo criar um calendário cultural fixo, com festivais, feiras e exposições, para valorizar a cultura de Rio das Ostras. Quero que todos tenham a oportunidade de vivenciar e apreciar a riqueza cultural da nossa cidade.”

Quais serão suas políticas para gerar mais empregos e oportunidades de renda para os moradores, especialmente para os jovens?

“Meu foco será em programas de capacitação e empreendedorismo, com ênfase em setores estratégicos como tecnologia, turismo e serviços. Quero incentivar a criação de startups e pequenos negócios, oferecendo suporte técnico e financeiro para empreendedores. Acredito que, ao preparar nossos jovens e apoiar nossos empreendedores, podemos criar um ambiente próspero e cheio de oportunidades para todos.”

Quais são suas propostas para aumentar a segurança pública e reduzir a criminalidade na cidade?

“Eu vou investir em tecnologia, como câmeras de monitoramento e iluminação pública, para aumentar a vigilância em áreas críticas. Além disso, vou fortalecer a Guarda Municipal e trabalhar em parceria com as polícias Militar e Civil para ações integradas de combate ao crime. Quero garantir que todos se sintam seguros em nossa cidade, e estou comprometido em fazer o que for necessário para reduzir a criminalidade e proteger nossa comunidade.”

Como sua gestão irá ampliar e melhorar os programas sociais existentes para atender melhor às famílias em situação de vulnerabilidade?

“Eu planejo expandir os programas sociais com foco na inclusão produtiva e na geração de renda para as famílias vulneráveis. Também vou melhorar a assistência básica, aumentando os repasses para alimentação, saúde e educação. Quero garantir que todas as famílias em situação de vulnerabilidade tenham o suporte necessário para viver com dignidade e oportunidades para um futuro melhor.”

Prioridade na Gestão: Qual será sua prioridade número um caso seja eleito? Como essa prioridade beneficiará diretamente a população?

“Minha prioridade número um será a saúde. Quero melhorar o atendimento e a infraestrutura da saúde pública para que toda a população tenha acesso mais rápido e qualificado aos serviços médicos. Em um prazo de 60 dias, vou resolver a maior parte dos problemas da saúde em nosso município. Acredito que, ao cuidar da saúde das pessoas, estamos cuidando do futuro da nossa município.”

Como você enxerga a importância da relação entre o Executivo e o Legislativo? Como pretende trabalhar em conjunto com a Câmara para garantir a aprovação de projetos importantes?

“Eu vejo a relação entre o Executivo e o Legislativo como fundamental para o progresso da nossa cidade. Pretendo manter um diálogo aberto e contínuo com os vereadores, sempre buscando o consenso para aprovar projetos que beneficiem a população. Acredito que, trabalhando juntos, podemos alcançar grandes resultados e melhorar a vida de todos os moradores.”

Na sua visão, o que falta para que nossa cidade alcance um patamar de pleno desenvolvimento e prosperidade?

“Acredito que o que falta para nossa cidade alcançar pleno desenvolvimento e prosperidade é um planejamento estratégico de longo prazo que priorize a infraestrutura, a educação e a geração de empregos. Com uma gestão focada em resultados e na participação popular, estou confiante de que Rio das Ostras pode alcançar seu pleno potencial. Quero trabalhar junto com os riostrenses para construir um futuro melhor para todos nós.”

Quais são seus planos para resolver a falta de calçamento e iluminação pública em alguns bairros? Existe um cronograma para essas melhorias?

“Eu vou implementar um cronograma de ações baseado em critérios técnicos e nas demandas da população, com foco nos bairros mais afetados pela falta de infraestrutura. Minha meta é alcançar 100% de cobertura de iluminação e pavimentação até o final do mandato. Quero garantir que todos os moradores tenham acesso a ruas bem pavimentadas e iluminadas, melhorando a segurança e a qualidade de vida em nossa cidade.”

Como você pretende solucionar problemas crônicos, como a falta de saneamento básico e a necessidade de melhorias na infraestrutura urbana?

“Para solucionar problemas crônicos como a falta de saneamento básico e a necessidade de melhorias na infraestrutura urbana, vou adotar soluções sustentáveis e buscar parcerias com o setor privado para alavancar recursos. Vou reestruturar o planejamento urbano com base em dados atualizados, garantindo que as obras realmente atendam às necessidades da população. Quero ver nossa cidade crescer de forma organizada e sustentável, proporcionando uma melhor qualidade de vida para todos.”