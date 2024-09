Cozinha Escola do Senac RJ em Rio das Ostras: capacitando futuros profissionais da gastronomia com cursos gratuitos - Foto: Ilustração

Cozinha Escola do Senac RJ em Rio das Ostras: capacitando futuros profissionais da gastronomia com cursos gratuitosFoto: Ilustração

Publicado 09/09/2024 11:28

Rio das Ostras - O Senac RJ, em colaboração com o Sindicato do Comércio Varejista de Rio das Ostras (Sindicomércio), está oferecendo uma excelente oportunidade para quem busca qualificação profissional na área de gastronomia. Através do Programa Senac de Gratuidade (PSG), estão disponíveis 140 vagas em cursos gratuitos, que ocorrerão na Cozinha Escola do Senac RJ, em Rio das Ostras. As aulas começam a partir de 9 de setembro de 2024, oferecendo formação em áreas como Preparo e Serviço de Coquetéis, Técnicas de Serviços de Garçom com Ênfase em Vendas, Preparo de Massas Frescas e Recheadas, e Preparo de Pizzas.

Os interessados devem se inscrever pelo site [http://psg.rj.senac.br/Ext/Vagas.aspx](http://psg.rj.senac.br/Ext/Vagas.aspx) ou obter mais informações via WhatsApp (21) 96674-6533 ou telefone (22) 2221-0050. O PSG é voltado para pessoas de baixa renda, com renda familiar per capita de até dois salários-mínimos federais, e tem como objetivo capacitar aqueles que desejam ingressar ou se reposicionar no mercado de trabalho.

A seleção dos candidatos será feita com base em critérios socioeconômicos, com prioridade para quem mais se enquadra no perfil do programa. O Senac RJ, com 78 anos de experiência na capacitação de mão de obra para o setor de Comércio de Bens, Serviços e Turismo, continua a ser uma referência na formação profissional, investindo na inclusão social e no fortalecimento da economia local.