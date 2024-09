Divulgação da pesquisa, realizada pelo Instituto Paraná Pesquisas, mostrou Carlos Augusto com 49% das intenções de voto - Foto: Divulgação

Publicado 23/09/2024 13:53

Rio das Ostras - A campanha de Carlos Augusto, candidato de oposição à Prefeitura de Rio das Ostras, ganhou um impulso significativo com a divulgação de uma pesquisa de opinião pública que o coloca com uma vantagem impressionante de 29% sobre o segundo colocado, Maurício BM. O clima entre os apoiadores do candidato é de total otimismo, e isso tem se refletido nas ruas, onde grandes eventos de campanha têm arrastado multidões em um movimento que promete consolidar sua vitória nas urnas.

Nos últimos dias, Carlos Augusto intensificou sua presença nos bairros da cidade, realizando caminhadas e comícios, sempre acompanhado de grandes lideranças nacionais. Entre os apoiadores que têm dado as caras em seus eventos estão o senador Flávio Bolsonaro, o ex-jogador e senador Romário Faria, além dos deputados federais Eduardo Pazzuelo e Hugo Leal, que reforçaram o discurso de mudança e renovação na cidade.

"Estamos vivendo uma onda de otimismo, e o povo de Rio das Ostras já decidiu que quer mudança. Carlos Augusto representa essa mudança, com propostas reais para melhorar a qualidade de vida da nossa população", afirmou Flávio Bolsonaro durante um dos comícios lotados no Centro da cidade.

A divulgação da pesquisa, realizada pelo Instituto Paraná Pesquisas, mostrou Carlos Augusto com 49% das intenções de voto, enquanto seu principal adversário, Maurício BM, aparece com apenas 20,9%. Esse cenário gerou uma verdadeira mobilização popular a favor da campanha do opositor, que aproveita a vantagem para conquistar mais eleitores indecisos e garantir seu nome como o futuro prefeito da cidade.

Carlos Augusto também destacou a presença dos jovens e mulheres em suas ações de campanha, afirmando que sua proposta de governo dialoga diretamente com esses segmentos. "Estamos construindo um projeto participativo, ouvindo as demandas das comunidades e apresentando soluções que vão trazer dignidade e respeito à população", declarou o candidato.

Rejeição associada ao prefeito Marcelino: A administração de Marcelino Borba enfrenta altos índices de desaprovação, com 72,4% dos eleitores desaprovando sua gestão. Esse cenário está impactando diretamente a candidatura de Maurício BM, que tenta se distanciar do desgaste da atual administração sem sucesso.

Além de suas atividades nas ruas, Carlos Augusto aproveitou os dados da pesquisa para intensificar sua presença nas redes sociais, convocando a população a fazer parte desse "momento histórico" para Rio das Ostras. Com o apoio das lideranças nacionais e a mobilização popular cada vez mais crescente, a expectativa é de que sua vantagem continue a se consolidar até odiadaeleição.